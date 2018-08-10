Дарья Клюкина комплексует из-за своей внешности
Финалистка телевизионного проекта «Холостяк» Дарья Клюкина призналась, что мучается от нескольких комплексов, связанных с ее внешностью.
Откровения 23-летней красавицы были озвучены на ее страничке в Instagram. Поклонники Дарьи Клюкиной с удивлением узнали, что даже у такой привлекательной девушки имеется масса психологических комплексов.
Например, из-за своего высокого роста в школе она постоянно сутулилась. Кроме того, Клюкину не восхищали собственные веснушки, а ради красивой улыбки она стала носить каппы.
Все эти признания стали ответом на обвинение в скучности. Дарья Клюкина даже завила, что если она будет и впредь делиться наболевшими вопросами, то ее подписчики просто разбегутся.
«У меня, как и у вас, есть комплексы, проблемы, сложности, мне сложно о них говорить всем, поэтому о них знают только самые близкие», - признается девушка.
В ответ на эти откровения фолловеры принялись восхищаться Клюкиной, уверяя, что с ее внешностью все в порядке. Многие заявили, что быть самой собой – это большое искусство.
Откровения 23-летней красавицы были озвучены на ее страничке в Instagram. Поклонники Дарьи Клюкиной с удивлением узнали, что даже у такой привлекательной девушки имеется масса психологических комплексов.
Например, из-за своего высокого роста в школе она постоянно сутулилась. Кроме того, Клюкину не восхищали собственные веснушки, а ради красивой улыбки она стала носить каппы.
Все эти признания стали ответом на обвинение в скучности. Дарья Клюкина даже завила, что если она будет и впредь делиться наболевшими вопросами, то ее подписчики просто разбегутся.
«У меня, как и у вас, есть комплексы, проблемы, сложности, мне сложно о них говорить всем, поэтому о них знают только самые близкие», - признается девушка.
В ответ на эти откровения фолловеры принялись восхищаться Клюкиной, уверяя, что с ее внешностью все в порядке. Многие заявили, что быть самой собой – это большое искусство.
«Жизнь не была бы интересной если бы в ней не было бы маленьких тайн, так что не надо переживать на счёт этих проблем», «Ты и не обязана исповедоваться ни перед кем!!! Это только личное желание!!!», - пишут в Сети.
Что ж поговорим про комплексы. У каждого есть свои недостатки и комплексы по поводу них. В детстве, как я уже говорила, я была выше всех в классе. Из-за этого я до сих пор сутулюсь.🤦♀🤦♀🤦♀ Ох как же мне не нравились мои веснушки!!! Вы бы знали! Мне даже моя знакомая пыталась их выдавить 👋 Меня до сих пор смущают моя улыбка из-за зубов, поэтому я хожу в каппах. А совсем недавно меня обвинили в том, что я скучная, потому что не делюсь с вами многим. Мои милые, если я начну это делать, вы все убежите 😂 У меня, как и у вас, есть комплексы, проблемы, сложности, мне сложно о них говорить всем, поэтому о них знают только самые близкие. Сегодня вот немного открылась, обещаю чаще говорить с вами на волнующие меня темы. Спасибо, что вы со мной 😘