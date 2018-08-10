Дарья Клюкина комплексует из-за своей внешности

«Жизнь не была бы интересной если бы в ней не было бы маленьких тайн, так что не надо переживать на счёт этих проблем», «Ты и не обязана исповедоваться ни перед кем!!! Это только личное желание!!!», - пишут в Сети.



Откровения 23-летней красавицы были озвучены на ее страничке в Instagram. Поклонники Дарьи Клюкиной с удивлением узнали, что даже у такой привлекательной девушки имеется масса психологических комплексов.Например, из-за своего высокого роста в школе она постоянно сутулилась. Кроме того, Клюкину не восхищали собственные веснушки, а ради красивой улыбки она стала носить каппы.Все эти признания стали ответом на обвинение в скучности. Дарья Клюкина даже завила, что если она будет и впредь делиться наболевшими вопросами, то ее подписчики просто разбегутся.«У меня, как и у вас, есть комплексы, проблемы, сложности, мне сложно о них говорить всем, поэтому о них знают только самые близкие», - признается девушка.В ответ на эти откровения фолловеры принялись восхищаться Клюкиной, уверяя, что с ее внешностью все в порядке. Многие заявили, что быть самой собой – это большое искусство.