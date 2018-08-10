Супруга Эммануила Виторгана показала фигуру в купальнике

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) 9 Авг 2018 в 5:15 PDT

Знаменитый актёр, ставший недавно в третий раз отцом, отдыхает в Юрмале с женой и маленькой дочерью. Несмотря на то, что ребёнку нет ещё полгода, родители решили взять его с собой в отпуск.Ранее сообщалось, что 56-летняя жена Виторгана Ирина сама выносила и родила девочку, не прибегая к помощи суррогатного материнства. Малышку назвали Этель и теперь она является главной радостью в жизни родителей.Актёр активно выкладывает в соцсети снимки из Латвии. На этот раз он поделился с поклонниками пляжной фотографией, на ней Эммануил Гедеонович позирует в красных шортах, лёжа на шезлонге, а рядом с ним стоит жена в открытом синем купальнике и коляска с маленькой дочерью.В комментариях подписчики отметили, что у супруги Виторгана неплохая фигура для её возраста. Также фанаты отметили, что актёр находится в отличной форме.