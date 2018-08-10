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Супруга Эммануила Виторгана показала фигуру в купальнике

Супруга Эммануила Виторгана продемонстрировала фигуру в купальнике. 78-летний артист опубликовал фотографию с отдыха, на которой запечатлена его семья.

Супруга Эммануила Виторгана показала фигуру в купальнике


Знаменитый актёр, ставший недавно в третий раз отцом, отдыхает в Юрмале с женой и маленькой дочерью. Несмотря на то, что ребёнку нет ещё полгода, родители решили взять его с собой в отпуск.

Ранее сообщалось, что 56-летняя жена Виторгана Ирина сама выносила и родила девочку, не прибегая к помощи суррогатного материнства. Малышку назвали Этель и теперь она является главной радостью в жизни родителей.

Актёр активно выкладывает в соцсети снимки из Латвии. На этот раз он поделился с поклонниками пляжной фотографией, на ней Эммануил Гедеонович позирует в красных шортах, лёжа на шезлонге, а рядом с ним стоит жена в открытом синем купальнике и коляска с маленькой дочерью.

В комментариях подписчики отметили, что у супруги Виторгана неплохая фигура для её возраста. Также фанаты отметили, что актёр находится в отличной форме.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:10
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