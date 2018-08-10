Из-за Петросяна всех молодоженов могут заставить заключать брачные контракты

С подобной инициативой выступил депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров, направивший свое предложение главе думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой.Петров предложил, чтобы в каждом ЗАГСе имелась возможность бесплатного оформления брачного договора. Это не займет много времени, зато поможет впоследствии снизить нагрузку на суды и не допустить нарушения прав детей, родившихся в этом браке.Народный избранник напомнил о громком бракоразводном процессе юмориста Евгения Петросяна и его коллеги Елены Степаненко. По официальной статистике, в России до 70% браков завершаются разводом и разделом имущества, и подобные истории не только провоцируют скандал, становятся поводом для изнурительных судебных разборок, но и негативно отражаются на родных и близких, включая детей.Опытные юристы отметили, что заключение брачного контракта само по себе является серьезным испытанием для потенциальных супругов. Некоторые даже отказываются жениться, когда не могут договориться о нюансах договора.