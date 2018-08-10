Учёные объяснили успехи аутистов в математике

Профессор Кембриджского университета Саймон Барон-Коэн выдвинул теорию, что люди делятся на тех, кто склонен сопереживать, и на тех, у кого систематическое мышление. Данное предположение научное сообщество много критиковало, но не опровергло.В контексте этой теории итальянские психологи рассмотрели проблему расстройств аутического спектра. Авторы нового исследования сравнили такие показатели испытуемых, как место на шкале «эмпатия-систематизация» и их успехи в математике. В результате учёные выясни, что люди с систематическим мышлением в большинстве случаев наблюдаются в профессиях склонных к математике – это физики и инженеры, а вот психологи или медики имеют склонность к эмпатии.В результате учёные пришли к выводу, что детям можно помочь полюбить математику, если развивать у них систематическое мышление при помощи тематических игр и других занятий.