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Учёные объяснили успехи аутистов в математике

Учёные определи связь между систематическим мышлением человека и математическими способностями. Это объясняет, почему люди, имеющие расстройства аутистического спектра, могут справляться со сложными математическими задачами.

Учёные объяснили успехи аутистов в математике


Профессор Кембриджского университета Саймон Барон-Коэн выдвинул теорию, что люди делятся на тех, кто склонен сопереживать, и на тех, у кого систематическое мышление. Данное предположение научное сообщество много критиковало, но не опровергло.

В контексте этой теории итальянские психологи рассмотрели проблему расстройств аутического спектра. Авторы нового исследования сравнили такие показатели испытуемых, как место на шкале «эмпатия-систематизация» и их успехи в математике. В результате учёные выясни, что люди с систематическим мышлением в большинстве случаев наблюдаются в профессиях склонных к математике – это физики и инженеры, а вот психологи или медики имеют склонность к эмпатии.

В результате учёные пришли к выводу, что детям можно помочь полюбить математику, если развивать у них систематическое мышление при помощи тематических игр и других занятий.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:40
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