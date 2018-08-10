Учёные объяснили успехи аутистов в математике
Учёные определи связь между систематическим мышлением человека и математическими способностями. Это объясняет, почему люди, имеющие расстройства аутистического спектра, могут справляться со сложными математическими задачами.
Профессор Кембриджского университета Саймон Барон-Коэн выдвинул теорию, что люди делятся на тех, кто склонен сопереживать, и на тех, у кого систематическое мышление. Данное предположение научное сообщество много критиковало, но не опровергло.
В контексте этой теории итальянские психологи рассмотрели проблему расстройств аутического спектра. Авторы нового исследования сравнили такие показатели испытуемых, как место на шкале «эмпатия-систематизация» и их успехи в математике. В результате учёные выясни, что люди с систематическим мышлением в большинстве случаев наблюдаются в профессиях склонных к математике – это физики и инженеры, а вот психологи или медики имеют склонность к эмпатии.
В результате учёные пришли к выводу, что детям можно помочь полюбить математику, если развивать у них систематическое мышление при помощи тематических игр и других занятий.
Профессор Кембриджского университета Саймон Барон-Коэн выдвинул теорию, что люди делятся на тех, кто склонен сопереживать, и на тех, у кого систематическое мышление. Данное предположение научное сообщество много критиковало, но не опровергло.
В контексте этой теории итальянские психологи рассмотрели проблему расстройств аутического спектра. Авторы нового исследования сравнили такие показатели испытуемых, как место на шкале «эмпатия-систематизация» и их успехи в математике. В результате учёные выясни, что люди с систематическим мышлением в большинстве случаев наблюдаются в профессиях склонных к математике – это физики и инженеры, а вот психологи или медики имеют склонность к эмпатии.
В результате учёные пришли к выводу, что детям можно помочь полюбить математику, если развивать у них систематическое мышление при помощи тематических игр и других занятий.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:40