Новые санкции США Медведев назвал экономической войной

По мнению главы правительства, на ужесточение санкционной политики в отношении России необходимо реагировать как экономическими, так и политическими и прочими методами. И это должны понимать «наши американские друзья», подчеркнул Медведев. Уточнять, о каких именно методах идет речь, он не стал.Дмитрий Медведев напомнил, что Россия последние сто лет существует в условиях постоянного санкционного давления. А главной причиной этого натиска премьер назвал желание исключить Москву из числа серьезных конкурентов на международной арене.Ранее официальные представители Госдепа США сообщили о том, что уже с 22 августа в силу могут вступить новые санкции против России. Таким образом Вашингтон намерен наказать РФ якобы за использование химоружия в британском Солсбери. И хотя инцидент с нервно-паралитическим газом «Новичок» и отравлением Скрипалей для некоторых экспертов выглядит невразумительно, а Россия отказывается признавать вину, в США считают по-другому.