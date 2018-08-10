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Новые санкции США Медведев назвал экономической войной

Усиление антироссийских санкций со стороны США можно считать прямым объявлением экономической войны. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы сотрудников Кроноцкого госзаповедника.

Новые санкции США Медведев назвал экономической войной

По мнению главы правительства, на ужесточение санкционной политики в отношении России необходимо реагировать как экономическими, так и политическими и прочими методами. И это должны понимать «наши американские друзья», подчеркнул Медведев. Уточнять, о каких именно методах идет речь, он не стал.

Новые санкции США Медведев назвал экономической войной

Дмитрий Медведев напомнил, что Россия последние сто лет существует в условиях постоянного санкционного давления. А главной причиной этого натиска премьер назвал желание исключить Москву из числа серьезных конкурентов на международной арене.

Ранее официальные представители Госдепа США сообщили о том, что уже с 22 августа в силу могут вступить новые санкции против России. Таким образом Вашингтон намерен наказать РФ якобы за использование химоружия в британском Солсбери. И хотя инцидент с нервно-паралитическим газом «Новичок» и отравлением Скрипалей для некоторых экспертов выглядит невразумительно, а Россия отказывается признавать вину, в США считают по-другому.

 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:35
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