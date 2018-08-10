Российский фрегат выследил американскую атомную субмарину

Как сообщают «Известия», ссылаясь на Главкомат ВМФ РФ, в середине апреля вокруг Сирии сложилась особенно напряженная обстановка. В ночь на 14 апреля американская коалиция нанесла массированный удар, выпустив около сотни ракет по нескольким районам страны, включая столицу.В этих условиях «Адмирал Эссен» сделал акустический портрет американской атомной подлодки и взял ее на сопровождение, отработав учебные задачи по уничтожению условного противника. «Взяли за жабры!», - смеялись моряки.Несколькими днями позже в результате умелых действий российских подводников субмарина ВМС Великобритании не вышла в заданный квадрат и не выполнила приказ. Она должна была выпустить крылатые ракеты, но оказалась заблокированной российской субмариной.Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан позднее поспешил заявить, что удар по Сирии не означает начало войны, а является способом предотвращения распространения химоружия.