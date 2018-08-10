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Российский фрегат выследил американскую атомную субмарину

Российский фрегат «Адмирал Эссен» сумел выследить и на протяжении двух часов сопровождать американскую атомную субмарину класса «Огайо». Инцидент случился в Средиземном море весной, но об этом стало известно только сейчас.

Российский фрегат выследил американскую атомную субмарину

Как сообщают «Известия», ссылаясь на Главкомат ВМФ РФ, в середине апреля вокруг Сирии сложилась особенно напряженная обстановка. В ночь на 14 апреля американская коалиция нанесла массированный удар, выпустив около сотни ракет по нескольким районам страны, включая столицу.

В этих условиях «Адмирал Эссен» сделал акустический портрет американской атомной подлодки и взял ее на сопровождение, отработав учебные задачи по уничтожению условного противника. «Взяли за жабры!», - смеялись моряки.

Несколькими днями позже в результате умелых действий российских подводников субмарина ВМС Великобритании не вышла в заданный квадрат и не выполнила приказ. Она должна была выпустить крылатые ракеты, но оказалась заблокированной российской субмариной.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан позднее поспешил заявить, что удар по Сирии не означает начало войны, а является способом предотвращения распространения химоружия.

 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:05
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