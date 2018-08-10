Никита Джигурда пришел на «Пусть говорят» и снова закатил скандал

Он встретился лицом к лицу с сестрой покойной Людмилы Браташ Светланой Романовой, принявшись на повышенных тонах выяснять отношения.Два года длится история с завещанием Браташ, на наследство которой претендует Никита Джигурда с бывшей супругой Мариной Анисиной, а также Светлана Романова. Все это время главные герои судебной эпопеи вынуждены принимать участие в ток-шоу, чтобы доказать свои права и продемонстрировать уверенность в своих силах.В очередной раз встретившись со Светланой Романовой, Никита Джигурда отреагировал весьма эмоционально. Он принялся преследовать ее по пятам, с издевкой повторяя каждое ее слово. А зрители недоумевали, почему Романова не ухаживала за богатой сестрой в ее последние дни.Известно, что после всех перипетий Джигурда и Анисина получили больше шансов на получение наследства. Накануне нотариус Олег Чернявский даже вручил Романовой официальный отказ в получении наследства, но женщина решила не сдаваться и подала иск уже против нотариуса, чем рассмешила Джигурду.По словам Чернявского, в настоящее время он ожидает разрешительные документы от американских и французских судебных инстанций, чтобы вручить Джигурде и Анисиной права на долгожданное наследство.