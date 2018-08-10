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Никита Джигурда пришел на «Пусть говорят» и снова закатил скандал

Известный российский актер Никита Джигурда принял участие в программе «Пусть говорят», по своей привычке, закатил грандиозный скандал.

Он встретился лицом к лицу с сестрой покойной Людмилы Браташ Светланой Романовой, принявшись на повышенных тонах выяснять отношения.

Никита Джигурда пришел на «Пусть говорят» и снова закатил скандал

Два года длится история с завещанием Браташ, на наследство которой претендует Никита Джигурда с бывшей супругой Мариной Анисиной, а также Светлана Романова. Все это время главные герои судебной эпопеи вынуждены принимать участие в ток-шоу, чтобы доказать свои права и продемонстрировать уверенность в своих силах.

В очередной раз встретившись со Светланой Романовой, Никита Джигурда отреагировал весьма эмоционально. Он принялся преследовать ее по пятам, с издевкой повторяя каждое ее слово. А зрители недоумевали, почему Романова не ухаживала за богатой сестрой в ее последние дни.

Никита Джигурда пришел на «Пусть говорят» и снова закатил скандал

Известно, что после всех перипетий Джигурда и Анисина получили больше шансов на получение наследства. Накануне нотариус Олег Чернявский даже вручил Романовой официальный отказ в получении наследства, но женщина решила не сдаваться и подала иск уже против нотариуса, чем рассмешила Джигурду.

По словам Чернявского, в настоящее время он ожидает разрешительные документы от американских и французских судебных инстанций, чтобы вручить Джигурде и Анисиной права на долгожданное наследство.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:23
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