Топ-5: длинноволосые красотки «Дома-2»

Длинные волосы придают той или иной девушке особое очарование. На подсознательном уровне девушки с длинными волосами нравятся мужчинам больше, чем дамочки с короткой шевелюрой.В давние времена считали, что энергия, сила и притягательность девушки заключается в ее косе и именно поэтому многие барышни отпускали свои волосы до пояса. В те времена девушки, которые уже вышли замуж, даже начинали прятать свои косы от сглаза под платок.Ухоженные, роскошные и длинные волосы по-прежнему являются признаком хорошего здоровья, сильной энергетики и чистоплотности девушек. А также это красота и шарм, на который невозможно не обратить внимание.Телезрители одного из самых популярных и скандальных телепроектов России подготовили ТОП-5 «Длинноволосых красоток» реалити. На первом месте оказалась Ольга Рапунцель. Девушка заняла первое место, именно потому что является «брендом» телестройки, да и волосы у этой участницы свои, настоящие.Ольга Рапунцель всеми способами привлекает к своим длинным волосам внимание телезрителей. Девушка то и дело трогает их руками, что очень раздражает многих поклонников «Дома-2». Некоторые фанаты реалити-шоу уверены, что такими действиями Оля не дает забыть всем окружающим ее сказочное прозвище.На втором месте рейтинга ТОП-5 «Длинноволосых красоток» телепроекта «Дом-2» оказалась Ольга Бузова. Многие телезрители реалити уверены, что прославленная поющая телеведущая не простит этого своей тезке. Однако, так как знаменитость довольно часто меняет прически, поклонникам телестройки очень трудно было понять, какие у Оли на самом деле волосы, и если ли они вообще.На третьем месте в ТОП-5 «Длинноволосых красоток» реалити-шоу «Дом-2» оказалась Татьяна Мусульбес. Оказывается, что девушка всегда старается нарастить максимально длинные волосы для того, чтобы прикрыть густой шевелюрой свои уши, из-за которых у девушки развились комплексы.На четвертом месте в ТОП-5 оказалась Маргарита Овсянникова. Стоит подчеркнуть, что в последнее время блондинка начала разочаровывать своих преданных поклонников тем, что перестала ухаживать за своими длинными волосами. Некоторые телезрители уже давно называют шевелюру Марго «мочалкой».Пятое и последнее место в рейтинге ТОП-5 «Длинноволосых красоток» телепроекта «Дом-2» досталось Алене Савкиной (Рапунцель-младшей). Телезрители реалити уже давно стали замечать, что у девушки с волосами вообще беда, ведь погоня за сестрой явно пошла Алене не на пользу. Родственница «бренда» телестройки попросту перезагрузила свою голову длинными прядями, заявляют зрители телешоу.