Телезрители «Дома-2» уверены, что Василиса Рапунцель попадет на обложку журнала

«Неожиданно, конечно же, но вполне предполагаемо! Хочется уже увидеть побыстрее первую обложку Василисы!!! Главное, чтобы редакторы не увлекались фотошопом! Смысла в этом не вижу..», «Ооо..совсем скоро и у 4-месячной Васи появится своя первая обложка..как же это круто, как по мне!», «Обожаю семейство Рапунцель! Очень счастлива за Олю, Диму и Василису! Будьте счастливы!», - продолжают активно писать преданные поклонники семейства Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко в Сети.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что Ольга Рапунцель ведет довольно активную жизни в Периметре.В то время, пока ее любимый супруг Дмитрий Дмитренко возится с их единственной наследницей, длинноволосая красавица успевает вовсю обсудить ту или иную тему других участников «Дома-2», принять участие в личной жизни своей младшей сестры Алены Савкиной (Рапунцель-младшей), поскандалить, помириться, а затем снова поскандалить со своими родными людьми.В последнее время огромнейшее количество телезрителей одного из самых эпатажных и самых популярных телепроектов России начали замечать, что по прошествии четырех месяцев Ольга Рапунцель так и не научилась правильно держать на руках свою дочь Василису.Оказывается, что у некоторые поклонников реалити даже начало складываться впечатление, что длинноволосая красавица попросту не знает что и как правильно делать с маленькой Васей. Как бы то ни было, но на сегодняшний день это всего лишь домыслы телезрителей «Дома-2», а также видимость, а может и заслуга операторов, которые то и дело постоянно снимают промахи Ольги Рапунцель.Однако семейство Рапунцель-Дмитренко счастливы вместе и в сентябре их увидят верные фанаты «Дома-2» на обложке журнала телепроекта. Фанаты звездной парочки радуются за Ольгу, Дмитрия и Василису, это будет первая обложка малышки, что не может не забавлять.Телезрители скандально-известного телепроекта вовсю просят редакторов не увлекаться фоторедактором и опубликовать на обложку журнала «Дома-2» Василису во всей красе.