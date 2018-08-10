Павел Воля оправдался за высокие цены на свою коллекцию одежды

«Мы сделали одежду. И одежда, и идея вам очень понравились. Спасибо. Вот только вам не понравились цены. «Почему так дорого?» — спрашиваете вы. Отвечаю. Сшить ХОРОШУЮ вещь не так уж и дешево. Мы просто не хотим шить для вас ерунду. Мы не хотим, чтобы вы разочаровались после первой стирки. Мы не шьем в Китае, мы шьем в Москве. Мы не экономили на материалах, исполнении и т.д. Мы делали для вас не шмотки, а вещи. Вы поймете это, когда они окажутся у вас в руках. Это не ширпотреб из большинства интернет-магазинов. Это вещь! Вещь на годы», - написал Павел Воля у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.

«Мы хотим чтобы эти вещи стали вашими. Поэтому мы снижаем цены до минимальных. До минимальных для этого качества. Да, вот так сразу. Мы знаем, что будут упреки, что есть дешевле, но это другие вещи, наши дешевле стоить не могут. Мы их делали по-другому, из другого, в других местах, с другими людьми. Мы делали с любовью и на совесть. Мы не хотим играть в скидки и акции. Мы просто даем вам минимальные цены. Но больше снижать не можем. Это правда», - заявил Павел Воля.

Ни для кого не является секретом, что Павел Воля не так давно решил выпускать одежду собственного бренда. На официальном портале марки даже появились футболки и спортивные костюмы «от звезды». Преданные поклонники Павла Воли тут же буквально бросились покупать оригинальные вещи, но не тут то было.Многих верных фанатов резидента «Камеди Клаб» шокировало то, что за одну футболку продавец потребовал семь тысяч рублей. Безусловно, что это нормальная цена для подобных вещей известнейших брендов, которые не относятся к масс-маркету.Как бы то ни было, но здесь одежда от незрелого и начинающего дизайнера, несмотря на то, что с популярным в России именем. Огромнейшее количество поклонников и недоброжелателей Павла Воли тут же набросились на знаменитость. И вот юморист, после критики, решил объяснить фанатам, откуда взялась такая стоимость за «метр трикотажа».Тем не менее, на сегодняшний день, как сообщается, продажи в интернет-магазине Павла Воли оставляли желать лучшего. Именно поэтому резидент «Камеди Клаб» решил снизить максимально стоимость на свои вещи. По словам знаменитости, он хочет, чтобы каждый поклонник смог приобрести его одежду.На данный момент в интернет-магазине Павла Воли футболку, которая не так давно стояла 6999 рублей, сейчас можно приобрести за 3690 рублей, а костюм за 16990 рублей – за 10690 рублей. А это значит, что резидент снизил цены на свой бренд одежды почти на 50 процентов.