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Под Ростовом археологи обнаружили уникальное захоронение

Согласно сообщений пресс-службы госкомпании «Автодор» известно, что при проведении исследований территорий, где планируется постройка трассы М-4 «Дон», археологами обнаружено уникальное захоронение.

Местом расположения находки определен древний курган «Фигурин», который был уже известен специалистам, но до этого не хватало средств для проведения полноценное его изучения. Теперь у археологов появилась возможность «наверстать упущенное», и все благодаря проекту госкомпании.
Под Ростовом археологи обнаружили уникальное захоронение


Специалисты уточняют, что датировано захоронение IV тысячелетием до н.э., это однозначно определяет его более древним, чем египетские пирамиды, причем примерно на тысячу лет. Представляет собой уникальная находка сооружения из каменных конструкций, похожих на лабиринты камер-катакомб.

Здесь обнаружили части хорошо сохранившихся сосудов для пищи, а так же элементы древних уздечек и изделия медных орудий. Археологами уже определена значимость данной находки, как «настоящая научная сенсация». Специалисты намерены продолжать раскопки, с целью полного исследования всех объектов, входящих в состав уникального объекта культурного наследия.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:08
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