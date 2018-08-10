Уровень тестостерона у мужчины может повлиять на его уверенность в победе

Как рассказал один из соавторов исследования Дэнни Лонгмэн, специалисты обратили внимание на то, что при кратковременном повышении уровня гормона, это значительно повышает уверенность мужчины в собственных силах. При этом он чувствует значительный прилив физических сил, а так же сексуальной уверенности.Результат наглядно демонстрирует, как может человеческий организм быстро адаптироваться к окружающим его различным условиям.Так же известно, что подобные механизмы у приматов, определяют уровень их успешности среди самок. Причем наблюдаются аналогичные механизмы и в организме любого человека.