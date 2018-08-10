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Уровень тестостерона у мужчины может повлиять на его уверенность в победе

Учеными Кембриджа проведен масштабный эксперимент, в результате которого выяснилось, если мужчина действительно уверен в собственной победе, у него происходит выброс тестостерона, причем его уровень может реально повлиять на исход состязания.

Как рассказал один из соавторов исследования Дэнни Лонгмэн, специалисты обратили внимание на то, что при кратковременном повышении уровня гормона, это значительно повышает уверенность мужчины в собственных силах. При этом он чувствует значительный прилив физических сил, а так же сексуальной уверенности.
Уровень тестостерона у мужчины может повлиять на его уверенность в победе


Результат наглядно демонстрирует, как может человеческий организм быстро адаптироваться к окружающим его различным условиям.

Так же известно, что подобные механизмы у приматов, определяют уровень их успешности среди самок. Причем наблюдаются аналогичные механизмы и в организме любого человека.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:45
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