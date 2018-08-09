Названа причина смерти режиссера Дмитрия Брусникина

Неожиданная кончина 60-летнего Дмитрия Брусникина тяжело переживается российским театральным сообществом. По сообщению источника, близкого к семье режиссера, стало известно, что Дмитрий Владимирович последние месяцы проходил лечение в Боткинской больнице с диагнозом "сердечная недостаточность". Врачи делали оптимистичные прогнозы и Дмитрий Брусникин лечился, продолжая работать. Он был уверен, что сможет победить болезнь.Вчера состояние режиссера резко ухудшилось и 9 августа жизнь Дмитрия Брусникина оборвалась.У режиссера известных сериалов "Ищейка", "Сыщики 2", "Счастье по рецепту" остались жена Марина Брусникина и сын Филипп, которым МХАТ и все его ученики выражают соболезнования.Дмитрий Брусникин был последователем Олега Ефремова и много лет служил в Художественном театре. В мае 2018 года основал Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика", где собирал своих учеников-"брусникинцев".