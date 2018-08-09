АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

Названа причина смерти режиссера Дмитрия Брусникина

Причиной смерти актера и режиссера Дмитрия Брусникина стала сердечная недостаточность. Кончину известного театрального деятеля в пресс-службе МХАТа назвали невосполнимой потерей.

Названа причина смерти режиссера Дмитрия Брусникина


Неожиданная кончина 60-летнего Дмитрия Брусникина тяжело переживается российским театральным сообществом. По сообщению источника, близкого к семье режиссера, стало известно, что Дмитрий Владимирович последние месяцы проходил лечение в Боткинской больнице с диагнозом "сердечная недостаточность". Врачи делали оптимистичные прогнозы и Дмитрий Брусникин лечился, продолжая работать. Он был уверен, что сможет победить болезнь.

Вчера состояние режиссера резко ухудшилось и 9 августа жизнь Дмитрия Брусникина оборвалась.

У режиссера известных сериалов "Ищейка", "Сыщики 2", "Счастье по рецепту" остались жена Марина Брусникина и сын Филипп, которым МХАТ и все его ученики выражают соболезнования.

Дмитрий Брусникин был последователем Олега Ефремова и много лет служил в Художественном театре. В мае 2018 года основал Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика", где собирал своих учеников-"брусникинцев".

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Инна Сегодня, 23:03
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Peugeot показала обновленный седан 408 на
Планшет Alldocube с поддержкой Project Treble
Названа причина смерти режиссера Дмитрия
В Японии продаются свадебные наряды в стиле
Samsung планирует первой выпустить смартфоны со
В Сети обсуждают отдых Леонардо Ди Каприо с
Компания Xiaomi выпустила бюджетную гарнитуру с
Экстрасенс Мэрилин Керро рассказала, почему
Смартфон Huawei Honor View 10 получит версию с 8
Harley-Davidson изобрела систему автоторможения
В США над бейсбольным полем увидели таинственных
Поиск ошибочно запущенной ракеты НАТО осложняется
В Китае разрабатывают «умные очки» смешанной
Жертву загадочного убийства 1974 года нашли в
Голая Катя Варнава рассказала подписчикам о
Марина Кравец заверила, что эмоций в шоу «Замуж
Qualcomm представила Snapdragon 670 с флагманским
Диетологи опровергли несколько популярных мифов о
Названы самые популярные автомобильные бренды с
Геохимики определили причины возникновения
Ученые впервые нашли камень старше Земли
Ученые указали на влияние покроя мужского белья
СМИ: Константина Меладзе задержали на украинской
Анна Бузова открыла собственный магазин обуви в
Самый быстрый Porsche Cayman GT4 превратили в
Дарья Пынзарь боится водить машину
Екатерина Вилкова спровоцировала слухи о третьей
Ferrari готовит новый суперкар F176
Участник «Дома-2» Иосиф Оганесян заявил о желании
Анастасия Задорожная посетила пластического
Просмотреть все новости