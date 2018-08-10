Молодые люди предпочитают родителей близким друзьям

В детстве, при формировании личности ребенка, семья играет главную роль. Но с возрастом, друзья и ровесники постепенно выходят на передний план. Группой психологов Калифорнийского университета, проведены исследования, в ходе которых специалисты определили, какие отношения считают молодые люди приоритетными, дружеские или родственные.В эксперимент привлекли 174 добровольца. Участники играли в карточную игру, каждый раунд которой сопровождался показом на компьютере 16 карт, лежащих лицом вниз. Скрытая сторона показывала или выигрыш испытуемого, или потерю им определенного количества очков. Только играл он не от своего имени, а за друзей или родителей. Прибыль половины раундов поступала родителям, убытки списывали с друзей, при этом все остальные случаи были обратными.Как предполагали исследователи, дольше должны были играть добровольцы за тех, кто имеет большее значение в их жизни. Несмотря на положительные чувства участников как к родителям, так и к близким друзьям, с последними отношения были крепче. Только эксперимент показал противоположное, добровольцы дольше играли, когда прибыль поступала именно их родителям.