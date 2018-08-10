Экс-любовника Анастасии Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши на даче

Экс-возлюбленный Анастасии Волочковой показал на фото, как приехал во Владимирскую область на дачу. На снимке не было никакой роскоши, только простота и, как посчитали многие - бедность. Пользователи Сети тут же начали критиковать и высмеивать Михаила, и поинтересовались, неужели мужчина настолько обеднел, что продемонстрировал такое фото. Саму Анастасию Волочкову сейчас критикуют за отсутствие стыда после публикации откровенных фотографий с курорта Корфу.Поэтому когда экс-возлюбленный балерины показал, как над его домом пролетают несколько вертолётов, пользователи Сети тут же стали шутить, что это эскорт – для возврата Волочковой в Россию, чтобы Михаил ее немного урезонил. Преданные поклонники тут же решили вступиться за Анастасию, и балерина неожиданно ответила, прямо в комментариях она пообещала, что помолится за фанатов «в святых местах на Корфу».