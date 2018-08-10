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Девочку, которая стреляла в школе Зауралья, отправили в спецшколу

Школьница из Курганской области, которая стреляла в одноклассников из пневматического пистолета, будет помещена на два года в учебное заведение закрытого типа.

Девочку, которая стреляла в школе Зауралья, отправили в спецшколу

Данное решение было принято по ходатайству городской комиссии по несовершеннолетним. Поскольку тринадцатилетняя девочка еще не достигла возраста уголовной ответственности. В скором времени будут рассмотрены такие же ходатайства по отношению к двум сообщниц школьницы из Курганской области.

В марте 3 девочки решили напасть на одноклассников прямо в школе № 15. Одна из школьниц принесла пневматический пистолет, принадлежащий ее отцу, ее подруга отвлекала учителя, находившегося в тот момент вне класса, а третья стреляла по детям. В результате пострадали семь учеников, одному из которых пуля попала прямо в голову, у остальных только синяками и ссадинами.

Через несколько месяцев сообщалось о 16-летнем подростке, который принес в школу нож и напал на другого ученика. В результате данного инцидента пострадавший получил не проникающее ранение.

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в мае выступила за обучение учителей всех школ тактике поведения, в случае вооруженного нападения на школу.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:00
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