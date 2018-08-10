Мария Захарова предупредила США об ответных санкциях
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отметила, что Москва не оставит без ответа новые санкции, которые готовит США против России.
На брифинге Мария Захарова заявила, что Москва приступит к разработке ответных мер на новые санкции Соединённых Штатов Америки. Также официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации отметила, что Россия в отличие от Америки целиком избавилась от запасов химического оружия. Такое заявление было сделано в ответ на обвинения Москвы в причастности в Солсбери к инциденту с отравлением. Представитель Министерства иностранных дел России добавила, что подобные обвинения не имеют оснований и выглядят весьма цинично, учитывая историю с химическим оружием.
Мария Захарова особо отметила, что бесполезно вести диалог с Россией с позиции силы или ультиматумов. Также она добавила, что на новые санкции обязательно будут приняты ответные меры.
Кроме того Захарова считает, что со стороны США весьма лицемерно при этом говорить о выстраивании с Москвой дружеских отношений.
На брифинге Мария Захарова заявила, что Москва приступит к разработке ответных мер на новые санкции Соединённых Штатов Америки. Также официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации отметила, что Россия в отличие от Америки целиком избавилась от запасов химического оружия. Такое заявление было сделано в ответ на обвинения Москвы в причастности в Солсбери к инциденту с отравлением. Представитель Министерства иностранных дел России добавила, что подобные обвинения не имеют оснований и выглядят весьма цинично, учитывая историю с химическим оружием.
Мария Захарова особо отметила, что бесполезно вести диалог с Россией с позиции силы или ультиматумов. Также она добавила, что на новые санкции обязательно будут приняты ответные меры.
Кроме того Захарова считает, что со стороны США весьма лицемерно при этом говорить о выстраивании с Москвой дружеских отношений.
Политика
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:30