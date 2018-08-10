Мария Захарова предупредила США об ответных санкциях

На брифинге Мария Захарова заявила, что Москва приступит к разработке ответных мер на новые санкции Соединённых Штатов Америки. Также официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации отметила, что Россия в отличие от Америки целиком избавилась от запасов химического оружия. Такое заявление было сделано в ответ на обвинения Москвы в причастности в Солсбери к инциденту с отравлением. Представитель Министерства иностранных дел России добавила, что подобные обвинения не имеют оснований и выглядят весьма цинично, учитывая историю с химическим оружием.Мария Захарова особо отметила, что бесполезно вести диалог с Россией с позиции силы или ультиматумов. Также она добавила, что на новые санкции обязательно будут приняты ответные меры.Кроме того Захарова считает, что со стороны США весьма лицемерно при этом говорить о выстраивании с Москвой дружеских отношений.