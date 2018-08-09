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Марина Кравец заверила, что эмоций в шоу «Замуж за Бузову» будет через край

Несколько дней назад стало известно о том, что ведущей реалити-шоу «Замуж за Бузову», премьера которого состоится 26 августа в 20:00 на телеканале ТНТ, стала 34-летняя звезда Comedy Club Марина Кравец.

По словам девушки, иногда она была слишком жесткой с претендентами на сердце главной героини, нередко подшучивала над ними и провоцировало. Все это, по ее мнению, делало их пребывание на проекте еще более ярким и эмоционально насыщенным. Хотя призналась, что в целом эмоций и так будет через край.

Марина Кравец заверила, что эмоций в шоу «Замуж за Бузову» будет через край

Что касается Оли, то с ней Марина общалась по-дружески, поддерживала ее и даже где-то пыталась помочь женскими советами.

«Когда от твоего выбора зависит дальнейшая жизнь, мнение со стороны может быть полезным», -считает Кравец.

Она называет Бузову сильной, известной и современной девушкой, которой в силу своей медийности и загруженного рабочего графика не так просто найти достойного мужчину, готового принять ее образ жизни.

Поэтому на шоу пришли 15 самых разных молодых людей, которые взвесив все «за» и «против», решили рискнуть и побороться за право быть рядом с Олей.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:45
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