Марина Кравец заверила, что эмоций в шоу «Замуж за Бузову» будет через край

«Когда от твоего выбора зависит дальнейшая жизнь, мнение со стороны может быть полезным», -считает Кравец.

По словам девушки, иногда она была слишком жесткой с претендентами на сердце главной героини, нередко подшучивала над ними и провоцировало. Все это, по ее мнению, делало их пребывание на проекте еще более ярким и эмоционально насыщенным. Хотя призналась, что в целом эмоций и так будет через край.Что касается Оли, то с ней Марина общалась по-дружески, поддерживала ее и даже где-то пыталась помочь женскими советами.Она называет Бузову сильной, известной и современной девушкой, которой в силу своей медийности и загруженного рабочего графика не так просто найти достойного мужчину, готового принять ее образ жизни.Поэтому на шоу пришли 15 самых разных молодых людей, которые взвесив все «за» и «против», решили рискнуть и побороться за право быть рядом с Олей.