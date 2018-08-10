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Анна Хилькевич намекнула фанатам на приближающиеся роды

Актриса Анна Хилькевич, находящаяся на последнем месяце беременности, намекнула своим преданным поклонникам на приближающиеся роды. Соответствующий пост звезда молодежного сериала «Универ» разместила на страннице в Instagram.

Анна Хилькевич намекнула фанатам на приближающиеся роды

Анна Хилькевич показала поклонникам селфи, сделанное в автомобиле. Для поездки знаменитость выбрала легкий белый наряд и ее волосы были на снимке распущенными, а сама Анна мило улыбалась. В комментарии к своему посту Хилькевич написала, что засиделась в интересном положении и надеется, что делает последний снимок будучи матерью одного ребенка. Артистка хочет быстрее познакомиться с малышом и вернуться к любимой работе.

Всего за несколько десятков минут фотография беременной актрисы собрало больше 300 тысяч лайков. Многие подписчики Хилькевич сразу решили, что конечная точка назначения знаменитости - роддом. Преданные поклонники похвалили звезду молодежного сериала «Универ» за собранность, приподнятое настроение и весьма боевой настрой, которыми не каждая девушка может похвастаться во время схваток.

Анна Хилькевич намекнула фанатам на приближающиеся роды

Фанаты пожелали Хилькевич легких родов и переключились на обсуждение пола будущего малыша знаменитости, который пока неизвестен.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:30
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