Анна Хилькевич намекнула фанатам на приближающиеся роды

Анна Хилькевич показала поклонникам селфи, сделанное в автомобиле. Для поездки знаменитость выбрала легкий белый наряд и ее волосы были на снимке распущенными, а сама Анна мило улыбалась. В комментарии к своему посту Хилькевич написала, что засиделась в интересном положении и надеется, что делает последний снимок будучи матерью одного ребенка. Артистка хочет быстрее познакомиться с малышом и вернуться к любимой работе.Всего за несколько десятков минут фотография беременной актрисы собрало больше 300 тысяч лайков. Многие подписчики Хилькевич сразу решили, что конечная точка назначения знаменитости - роддом. Преданные поклонники похвалили звезду молодежного сериала «Универ» за собранность, приподнятое настроение и весьма боевой настрой, которыми не каждая девушка может похвастаться во время схваток.Фанаты пожелали Хилькевич легких родов и переключились на обсуждение пола будущего малыша знаменитости, который пока неизвестен.