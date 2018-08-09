Ученые указали на влияние покроя мужского белья на качество спермы

В данной ситуации разбиралась группа ученых Гарвардского университета. Специалисты определили закономерность влияния белья, которому отдает предпочтение сильный пол, на качество их спермы.В исследованиях приняли участие несколько тысяч человек. Результаты показали, что наиболее безопасными для мужского здоровья, считаются трусы боксеры, они же «семейки». Их любители всегда отличаются высокой концентрацией сперматозоидов, в отличие от тех, кто предпочитает тесное белье – плавки или стринги.При подведении итогов, учитывалась необходимость поддержания постоянной температуры, для обновления сперматозоидов. Данный температурный показатель всего на несколько градусов ниже, чем температура самого тела. Эта особенность должна учитываться как мужчинами, так и мамами мальчиков, перед выходом на улицу. При этом мужчины, которые предпочитают обтягивающее белье, чаще были подвержены и другим заболеваниям простаты и яичек.Согласно данных МОЗ, при концентрации у мужчин сперматозоидов меньше чем 40 млн/мл, значительно снижаются шансы оплодотворить женщину, а при 15 млн/мл результат может быть вообще равен нулю. Медики отмечают, большинство мужских проблем «родом из детства», мамы мальчиков должны правильно ухаживать за мужским достоинством, а так же обязательно приучить к этому самого ребенка.