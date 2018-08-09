АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

Ученые указали на влияние покроя мужского белья на качество спермы

На основании исследований ученых, точно определено, что качество мужской спермы зависит от мужского белья. Как оказалось, тесными трусиками можно негативно повлиять на мужское здоровье.

В данной ситуации разбиралась группа ученых Гарвардского университета. Специалисты определили закономерность влияния белья, которому отдает предпочтение сильный пол, на качество их спермы.

Ученые указали на влияние покроя мужского белья на качество спермы


В исследованиях приняли участие несколько тысяч человек. Результаты показали, что наиболее безопасными для мужского здоровья, считаются трусы боксеры, они же «семейки». Их любители всегда отличаются высокой концентрацией сперматозоидов, в отличие от тех, кто предпочитает тесное белье – плавки или стринги.

При подведении итогов, учитывалась необходимость поддержания постоянной температуры, для обновления сперматозоидов. Данный температурный показатель всего на несколько градусов ниже, чем температура самого тела. Эта особенность должна учитываться как мужчинами, так и мамами мальчиков, перед выходом на улицу. При этом мужчины, которые предпочитают обтягивающее белье, чаще были подвержены и другим заболеваниям простаты и яичек.

Согласно данных МОЗ, при концентрации у мужчин сперматозоидов меньше чем 40 млн/мл, значительно снижаются шансы оплодотворить женщину, а при 15 млн/мл результат может быть вообще равен нулю. Медики отмечают, большинство мужских проблем «родом из детства», мамы мальчиков должны правильно ухаживать за мужским достоинством, а так же обязательно приучить к этому самого ребенка.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:05
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Qualcomm представила Snapdragon 670 с флагманским
Диетологи опровергли несколько популярных мифов о
Названы самые популярные автомобильные бренды с
Геохимики определили причины возникновения
Ученые впервые нашли камень старше Земли
Ученые указали на влияние покроя мужского белья
СМИ: Константина Меладзе задержали на украинской
Анна Бузова открыла собственный магазин обуви в
Самый быстрый Porsche Cayman GT4 превратили в
Дарья Пынзарь боится водить машину
Екатерина Вилкова спровоцировала слухи о третьей
Ferrari готовит новый суперкар F176
Участник «Дома-2» Иосиф Оганесян заявил о желании
Анастасия Задорожная посетила пластического
Жена Игоря Акинфеева покорила Instagram своей
Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова жалуется
По мнению Иосифа Оганесяна, Илья Яббаров сам
Renault за 7 месяцев 2018 года увеличила продажи
Старые запчасти могут разрешить использовать при
BMW 3-й серии GT может исчезнуть с рынка в 2020
Дима Билан похвастался фанатам необычным
Актриса сериала «Счастливы вместе» Мария
Очки дополнительной реальности от Magic Leap
После косметологических процедур Александра Черно
Асмус и Харламов отдыхают в компании Преснякова и
Беременная Диана Крюгер вместе с Норманом Ридусом
В Петербурге драка в СИЗО окончилась больницей
Егор Крид хочет остаться жить в Италии
Apple Watch Series 3 поступили в продажу по
Экс-участницу «Дома-2» Ивану Дилову депортировали
Просмотреть все новости