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Дарья Пынзарь боится водить машину

Вот уже почти год бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь вместе со своими детьми переехала жить в Турцию, а точнее в Аланию. Там она водит сыновей в детский сад, а сама работает в агентстве по недвижимости.

В своем микроблоге девушка практически ежедневно делится с подписчиками яркими, красочными фотографиями, рассказывает о насущных делах и проблемах, а также раскрывает некоторые свои секреты.

Дарья Пынзарь боится водить машину

Так, к примеру, несколько дней назад Даша призналась, что у нее есть один большой недостаток – страх водить машину.

По словам Пынзарь, раньше она без проблем садилась за руль и не боялась дороги, однако потом попала в аварию, и хотя тогда автомобилем управляла не она, сейчас ей очень страшно.

Тем не менее, теледива понимает, что в современном мире сложно обходиться без собственной машины, но как победить свою фобию не знает.

Дарья Пынзарь боится водить машину

«Сейчас вот решила, когда тут пройдёт сезон и станет меньше машин я всё-таки исправлю эту ситуацию! Надеюсь, получиться», - написала она.

Стоит отметить, что в комментариях многие поддержали Дашу, посочувствовали ей и даже порекомендовали обратиться к психологу, который поможет избавиться от страхов очень быстро.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:55
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