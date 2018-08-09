Дарья Пынзарь боится водить машину

«Сейчас вот решила, когда тут пройдёт сезон и станет меньше машин я всё-таки исправлю эту ситуацию! Надеюсь, получиться», - написала она.

В своем микроблоге девушка практически ежедневно делится с подписчиками яркими, красочными фотографиями, рассказывает о насущных делах и проблемах, а также раскрывает некоторые свои секреты.Так, к примеру, несколько дней назад Даша призналась, что у нее есть один большой недостаток – страх водить машину.По словам Пынзарь, раньше она без проблем садилась за руль и не боялась дороги, однако потом попала в аварию, и хотя тогда автомобилем управляла не она, сейчас ей очень страшно.Тем не менее, теледива понимает, что в современном мире сложно обходиться без собственной машины, но как победить свою фобию не знает.Стоит отметить, что в комментариях многие поддержали Дашу, посочувствовали ей и даже порекомендовали обратиться к психологу, который поможет избавиться от страхов очень быстро.