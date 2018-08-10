Жительница Британии нашла свою кошку спустя 13 лет

Джанет Адамович рассказала, что потеряла кошку, когда той было четыре года. Животное пропало, и чтобы его найти женщина расклеивала объявления, спрашивала у соседей и прохожих, но все было безуспешно. Даже публикация в местной газете не принесла желаемого результата.И вот через 13 лет с Джанет Адамович связались из ветеринарной клиники, распложенной в 60 километрах от Харрогейта. Сотрудники рассказали, что у них нашлась кошка, микрочип которой содержал информацию о ее владельце. Поэтому они сразу позвонили, чтобы узнать, заберут ли животное домой.Женщина поспешила забрать свою любимицу, состояние которой внушало опасения. Ведь животное много лет провело на улице и выглядело не лучшим образом. Интересно, что увидев свою хозяйку, кошка Бу тоже вспомнила ее и стала мурлыкать от радости.