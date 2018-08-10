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Жительница Британии нашла свою кошку спустя 13 лет

Удивительная история случилась с жительницей британского городка Харрогейт, которая 13 лет назад потеряла свою любимую кошку по кличке Бу. Спустя столько времени ей удалось найти пушистую мурлыку.

Жительница Британии нашла свою кошку спустя 13 лет


Джанет Адамович рассказала, что потеряла кошку, когда той было четыре года. Животное пропало, и чтобы его найти женщина расклеивала объявления, спрашивала у соседей и прохожих, но все было безуспешно. Даже публикация в местной газете не принесла желаемого результата.

И вот через 13 лет с Джанет Адамович связались из ветеринарной клиники, распложенной в 60 километрах от Харрогейта. Сотрудники рассказали, что у них нашлась кошка, микрочип которой содержал информацию о ее владельце. Поэтому они сразу позвонили, чтобы узнать, заберут ли животное домой.

Женщина поспешила забрать свою любимицу, состояние которой внушало опасения. Ведь животное много лет провело на улице и выглядело не лучшим образом. Интересно, что увидев свою хозяйку, кошка Бу тоже вспомнила ее и стала мурлыкать от радости.

 
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В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:00
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