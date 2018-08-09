Самый быстрый Porsche Cayman GT4 превратили в ралли-кар

Уже сейчас известно, что данная модификация примет участие в чемпионате «Ралли Германия», а за рулем очередной новинки окажется Ромен Дюма. В зависимости от того, каких результатов удастся добиться новому спорткару от Porsche, будет известно о том, появился лишь аналогичная версия для серийного выпуска. Также разработчики рассчитывают на выпуск новой модели, которая во многом повторит достоинства технических параметров 718 Cayman GT4.Главным отличием выпущенного прототипа является то, что здесь используется дополнительная светотехника, улучшенные воздухозаборники, а также ряд средств, направленных на укрепление кузова и защиту водителя автомобиля от серьезных аварий. Для уменьшения веса в новом Porsche также добились более низкого веса колесных дисков, которые не стали менее привлекательными. Пока технические параметры не раскрываются, но аналитики прогнозируют здесь использование 3,8-литрового мотора с 385 силами.