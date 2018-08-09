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Самый быстрый Porsche Cayman GT4 превратили в ралли-кар

Немецкий автомобильный бренд Porsche провел презентацию нового раллийного спорткара, который пока предлагается лишь в качестве прототипа будущей модели. В качестве основы для создания новинки стал популярный купе Cayman GT4 Clubsport.

Уже сейчас известно, что данная модификация примет участие в чемпионате «Ралли Германия», а за рулем очередной новинки окажется Ромен Дюма. В зависимости от того, каких результатов удастся добиться новому спорткару от Porsche, будет известно о том, появился лишь аналогичная версия для серийного выпуска. Также разработчики рассчитывают на выпуск новой модели, которая во многом повторит достоинства технических параметров 718 Cayman GT4.

Самый быстрый Porsche Cayman GT4 превратили в ралли-кар


Главным отличием выпущенного прототипа является то, что здесь используется дополнительная светотехника, улучшенные воздухозаборники, а также ряд средств, направленных на укрепление кузова и защиту водителя автомобиля от серьезных аварий. Для уменьшения веса в новом Porsche также добились более низкого веса колесных дисков, которые не стали менее привлекательными. Пока технические параметры не раскрываются, но аналитики прогнозируют здесь использование 3,8-литрового мотора с 385 силами.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 20:00
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