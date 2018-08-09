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Harley-Davidson изобрела систему автоторможения для мотоциклов

Сегодня стало известно, что специалистами легендарной компании Harley-Davidson создана уникальная система, позволяющая осуществлять автоматическое торможение новыми мотоциклами.

Благодаря продвинутым особенностям новые модели Harley-Davidson позволят существенно уменьшить количество аварий на дорогах, сократит степень вреда в отношении водителей. Ни для кого не секрет, что инженерами проводилась программа по поиску решения столь острого вопроса, и лишь сейчас удалось полностью реализовать планы по созданию крайне востребованной системы для двухколесного транспорта. Если раньше вопрос об экстренном торможении казался решающим, то теперь удалось добиться сохранения равновесия даже при неожиданной остановке мотоцикла.

Harley-Davidson изобрела систему автоторможения для мотоциклов


Для осуществления планов специалисты Harley-Davidson дополнили мотоциклы специальными сканерами и радарами, при помощи которых осуществляется мониторинг дорожной обстановки. Установлено, что все датчики расположатся на руле, а также в сидении двухколесного транспортного средства. Если произойдет ситуация для резкого торможения, то водитель мотоцикла услышит соответствующий звуковой сигнал, тем самым имея время на подготовку к вынужденной остановке транспортного средства.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 21:33
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