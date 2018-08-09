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Участник «Дома-2» Иосиф Оганесян заявил о желании взять фамилию Черно

Совсем недавно состоялась свадьба Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова – дату торжества было известно давно, но вот что касается подробностей, то пользователи остаются в неведении, так как всем участникам строго запретили публиковать какую-либо информацию с торжества.

Поэтому, фанаты развлекают себя как могут и пытаются связать любую публикацию участников «Дома-2» с событиями, происходившими на свадьбе. Так, под пристальное внимание фолловеров попал Иосиф Оганесян, опубликовавший пост примерно в то время, когда проходило само мероприятие.

Участник «Дома-2» Иосиф Оганесян заявил о желании взять фамилию Черно


На своей странице в Instagram парень опубликовал фотографию и написал, что очень ждет их свадьбу с Сашей Черно. Кроме того, очень важное событие вскоре состоится в его жизни – он сменит фамилию. В конце он обратился непосредственно к фолловерам и спросил, ждут ли они «самого знаменательного дня в России».

Не многие поняли, о чем именно говорил Иосиф. Кто-то предположил, что это все шутка, так как молодые люди пока не рассказали о грядущем торжестве, кто-то удивился идее Оганесяна о смене своей фамилии, так как его семья крайне не оценит такой поступок и будет серьезный скандал, а кто-то просто предположил, что он много выпил на свадьбе Мусульбес и Литвинова, поэтому и написал несуразицу.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:39
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