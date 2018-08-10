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Mitsubishi подняла цены в России почти на все модели

Японский бренд Mitsubishi подкорректировал цены на новые модели, которые можно приобрести у официальных дилеров на территории России. Об этом свидетельствует анализ агентства «Автостат».

В частности, пять из шести моделей востребованной компании подорожали на 5-35 тысяч рублем, в зависимости от конкретной комплектации. Таким образом, практически все доступные у дилеров модели теперь стали дороже. Для приобретения модели Eclipse Cross придется заплатить на 5 тысяч рублей больше, тогда как ранее цена за актуальную версию обходилась до 2,1 миллиона рублей. Востребованный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport также стал дороже на 5 тысяч рублей, при максимальной стоимости расширенной модификации 2,95 миллиона рублей. Аналогичное повышение коснулось и пикапа Mitsubishi L200, который в самой дешевой версии оценили в 1,8 миллиона рублей.

Mitsubishi подняла цены в России почти на все модели


Однако следует учесть, что в зависимости от интересующей комплектации, приобрести кроссовер ASX можно при удорожании на 5-35 тысяч рублей. Всего с начала текущего года компании Mitsubishi удалось реализовать на российском рынке около 23,6 тысяч новых автомобилей. Несмотря на падение спроса, данный показатель в 2,3 раза выше, чем за аналогичный промежуток 2017 года.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 05:00
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