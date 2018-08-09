Анна Бузова открыла собственный магазин обуви в Москве

«Мне было очень важно доказать самой себе, что я смогу. И у меня все получилось! На сегодняшний день, имея более 10000 довольных клиентов, ежедневно читая положительные отзывы, я с большой гордостью хочу поделиться с вами своим действующим успешным проектом», - написала Анна.

Так, к примеру, она является совладелицей сети магазинов бижутерии BijouxRoom, а теперь, как оказалось, вот уже 3 года она выпускает обувь под собственным брендом Buna.Несколько дней назад на своей странице в социальной сети Instagram девушка поведала своим поклонникам о том, что не афишировала работу над продвижением линейки обуви для того, чтобы клиенты покупали ее продукцию опираясь лишь на безупречный стиль, дизайн и комфорт, а не такие факторы, как имя и популярность.Кроме того, она заявила, что после 3 лет успешной работы, ее бренд выходит на новый уровень продаж. В частности, совсем скоро в Москве появится первый шоурум, в котором будет продаваться все самые топовые новинки в обувной индустрии.Стоит отметить, что многие подписчики были шокированы подобной новостью. Они поздравили Бузову-младшую с успехом, а также пообещали обязательно прийти на открытие магазина.