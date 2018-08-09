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Ferrari готовит новый суперкар F176

Итальянский автомобильный гигант Ferrari намерен к сентябрю нынешнего года провести презентацию нового суперкара, который ранее никогда не был показан широкой аудитории. Такие данные прослеживаются из опубликованного тизера на официальном сайте бренда.

Постоянные клиенты уже сейчас могут несколько детальнее узнать о новинке, которая имеет высокие шансы на востребованность и широкий интерес у заказчиков. Пока официально заявлено, что новинка имеет кодовое имя F176. Ряд экспертов и аналитиков сходятся во мнении, что данная модификация во многом повторяет достоинства ранее представленной 812 Superfast, которую показывали в прошлом году на автомобильной выставке.

Ferrari готовит новый суперкар F176


Не составит труда предположить, что силовой агрегат получит 6,5 литров и порядка 800 лошадиных сил. Кроме того, присутствует высокая вероятность того, что в новинке предложат модифицированную трансмиссию. Что касается модели 812 Superfast, то в ней ограничили максимальную скорость движения 340 км в час. Также нужно учесть, набор первой «сотни» потребует всего 2,9 секунд. Остается лишь дождаться момента, когда в компании озвучат точные параметры новинки, готовящейся к презентации и дальнейшему выпуску.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 19:40
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