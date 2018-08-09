Ferrari готовит новый суперкар F176

Постоянные клиенты уже сейчас могут несколько детальнее узнать о новинке, которая имеет высокие шансы на востребованность и широкий интерес у заказчиков. Пока официально заявлено, что новинка имеет кодовое имя F176. Ряд экспертов и аналитиков сходятся во мнении, что данная модификация во многом повторяет достоинства ранее представленной 812 Superfast, которую показывали в прошлом году на автомобильной выставке.Не составит труда предположить, что силовой агрегат получит 6,5 литров и порядка 800 лошадиных сил. Кроме того, присутствует высокая вероятность того, что в новинке предложат модифицированную трансмиссию. Что касается модели 812 Superfast, то в ней ограничили максимальную скорость движения 340 км в час. Также нужно учесть, набор первой «сотни» потребует всего 2,9 секунд. Остается лишь дождаться момента, когда в компании озвучат точные параметры новинки, готовящейся к презентации и дальнейшему выпуску.