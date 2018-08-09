По мнению Иосифа Оганесяна, Илья Яббаров сам виноват в распаде его семьи

«Девочка по уши влюбилась, забеременела от любимого человека, а потом в очередной раз получила нож в спину. Это предательство, и невозможно забыть все за день или два», - считает Иосиф.

По словам молодого человека, на беременную девушку ежедневно сыпется огромное количество критики, как со стороны коллектива и ведущих, так и со стороны зрителей. Однако никто не хочет поставить себя на ее место и попробовать пожить с мужчиной, который не внушает доверия на светлое и беззаботное будущее.Пару слов сказал он и о самом Илье. Парень считает, что в его глазах он выглядит очень низко. Оганесян уверен, если бы Яббаров хотел вернуть Савкину, то сделал бы это, а он в итоге опустил руки и все пошло на самотек.Возлюбленный Александры Черно подчеркнул, что он не любит, когда мужчины строят из себя жертву, начинают осуждать, оскорблять и всячески доводить своих девушек до истерик и нервных срывов, особенно беременных.Иосиф также отметил, что весь коллектив желает Алене и ее ребенку только счастья, ведь быть матерью-одиночкой очень сложно, однако жить с молодым человеком, который изменяет направо и налево, тоже невозможно.