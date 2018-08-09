По мнению Иосифа Оганесяна, Илья Яббаров сам виноват в распаде его семьи
Участники телепроекта «Дом-2» Алена Савкина и Илья Яббаров, судя по всему, окончательно утратили надежду на воссоединение. Не советует ребятам мириться и Иосиф Оганесян. Он уверен, что именно Илья является виновником той ситуации, которую мы все сейчас наблюдаем.
По словам молодого человека, на беременную девушку ежедневно сыпется огромное количество критики, как со стороны коллектива и ведущих, так и со стороны зрителей. Однако никто не хочет поставить себя на ее место и попробовать пожить с мужчиной, который не внушает доверия на светлое и беззаботное будущее.
Пару слов сказал он и о самом Илье. Парень считает, что в его глазах он выглядит очень низко. Оганесян уверен, если бы Яббаров хотел вернуть Савкину, то сделал бы это, а он в итоге опустил руки и все пошло на самотек.
Возлюбленный Александры Черно подчеркнул, что он не любит, когда мужчины строят из себя жертву, начинают осуждать, оскорблять и всячески доводить своих девушек до истерик и нервных срывов, особенно беременных.
Иосиф также отметил, что весь коллектив желает Алене и ее ребенку только счастья, ведь быть матерью-одиночкой очень сложно, однако жить с молодым человеком, который изменяет направо и налево, тоже невозможно.
По словам молодого человека, на беременную девушку ежедневно сыпется огромное количество критики, как со стороны коллектива и ведущих, так и со стороны зрителей. Однако никто не хочет поставить себя на ее место и попробовать пожить с мужчиной, который не внушает доверия на светлое и беззаботное будущее.
«Девочка по уши влюбилась, забеременела от любимого человека, а потом в очередной раз получила нож в спину. Это предательство, и невозможно забыть все за день или два», - считает Иосиф.
Пару слов сказал он и о самом Илье. Парень считает, что в его глазах он выглядит очень низко. Оганесян уверен, если бы Яббаров хотел вернуть Савкину, то сделал бы это, а он в итоге опустил руки и все пошло на самотек.
Возлюбленный Александры Черно подчеркнул, что он не любит, когда мужчины строят из себя жертву, начинают осуждать, оскорблять и всячески доводить своих девушек до истерик и нервных срывов, особенно беременных.
Иосиф также отметил, что весь коллектив желает Алене и ее ребенку только счастья, ведь быть матерью-одиночкой очень сложно, однако жить с молодым человеком, который изменяет направо и налево, тоже невозможно.