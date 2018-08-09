Поиск ошибочно запущенной ракеты НАТО осложняется лесным пожаром в Эстонии

Как сообщают эстонские военные, в тушении пожара уже задействованы все доступные силы, сама зона поиска, где ориентировочно упала ракета, еще охвачен пламенем. Работа по тушению пожара продолжается.После полной ликвидации горящих участков местности, эксперты начнут поиск вещественных доказательств, с целью определения точного места приземления ракеты.Еще в среду, командующим ВВС Эстонии сообщалось, что место вероятного падения ракеты обнаружено. Согласно озвученным данным, уже известна территория воздушного коридора и зоны в лесу, где обнаружены следы произошедшего взрыва. Расследованием инцидента занимаются ВВС Эстонии, совместно с представителями штаб-квартиры НАТО и департаментом по воздушной безопасности Испании.