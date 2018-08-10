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Российский рынок в июле остался на пятом месте в Европе

По информации «Автостат», автомобильный рынок России, несмотря на сложную экономическую ситуации, сумел сохранить за собой стабильное пятое место в Европе перед остальными странами. Кроме того, в России сумели не только не потерять свою позицию, но и показать серьезный рост по количеству проданных машин.

Такие данные имеют место исключительно за июль 2018 года. Что касается лидера по количеству проданных автомобильной техники, то в очередной раз первое место заняла Германия, на которую пришлось более 317,8 тысяч проданных машин. В данном случае прирост проданных автомобилей составляет 12,3 процента. Второе место в данном рейтинге заняла Франция, где сумели продать более 175,3 тысяч автомобилей различных брендов. Несмотря на нестабильную ситуацию, здесь удалось превысить прошлогодний показатель на 19 процентов.

Российский рынок в июле остался на пятом месте в Европе


Третье место заняла Великобритания с 163,8 тысячами проданных автомобилей. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года, здесь сумели превысить объем продаж на 1,2 процента. Также следует учесть, что в России реализовано более 133 тысяч машин различных производителей, тем самым демонстрируя более стабильную ситуацию, несмотря на скептические прогнозы зарубежных экспертов.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 04:30
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