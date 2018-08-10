Российский рынок в июле остался на пятом месте в Европе
По информации «Автостат», автомобильный рынок России, несмотря на сложную экономическую ситуации, сумел сохранить за собой стабильное пятое место в Европе перед остальными странами. Кроме того, в России сумели не только не потерять свою позицию, но и показать серьезный рост по количеству проданных машин.
Такие данные имеют место исключительно за июль 2018 года. Что касается лидера по количеству проданных автомобильной техники, то в очередной раз первое место заняла Германия, на которую пришлось более 317,8 тысяч проданных машин. В данном случае прирост проданных автомобилей составляет 12,3 процента. Второе место в данном рейтинге заняла Франция, где сумели продать более 175,3 тысяч автомобилей различных брендов. Несмотря на нестабильную ситуацию, здесь удалось превысить прошлогодний показатель на 19 процентов.
Третье место заняла Великобритания с 163,8 тысячами проданных автомобилей. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года, здесь сумели превысить объем продаж на 1,2 процента. Также следует учесть, что в России реализовано более 133 тысяч машин различных производителей, тем самым демонстрируя более стабильную ситуацию, несмотря на скептические прогнозы зарубежных экспертов.
Такие данные имеют место исключительно за июль 2018 года. Что касается лидера по количеству проданных автомобильной техники, то в очередной раз первое место заняла Германия, на которую пришлось более 317,8 тысяч проданных машин. В данном случае прирост проданных автомобилей составляет 12,3 процента. Второе место в данном рейтинге заняла Франция, где сумели продать более 175,3 тысяч автомобилей различных брендов. Несмотря на нестабильную ситуацию, здесь удалось превысить прошлогодний показатель на 19 процентов.
Третье место заняла Великобритания с 163,8 тысячами проданных автомобилей. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года, здесь сумели превысить объем продаж на 1,2 процента. Также следует учесть, что в России реализовано более 133 тысяч машин различных производителей, тем самым демонстрируя более стабильную ситуацию, несмотря на скептические прогнозы зарубежных экспертов.
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 04:30