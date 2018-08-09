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Старые запчасти могут разрешить использовать при ремонте машин по ОСАГО

Сегодня стало известно о намерения Российского союза автостраховщиков выступить с инициативой о продвижении идеи по изменению закона по ОСАГО. В частности, предлагается допустить осуществление ремонта автомобилей после аварий подержанными запчастями, не принимая во внимание разницу с новыми комплектующими.

Кроме того, владелец транспортного средства совершенно не имеет право выбора и влияния на рассмотрение вопроса по выбору запчастей для его машины. Страховые компании будут самостоятельно решать, приобретать новые запчасти или выбирать б.у. детали. Важно отметить, что еще совсем недавно Центробанк России озвучил обновленные цены на оформление обязательного страхования. Если для владельцев мотоциклистов никаких радикальных перемен не предвидится, то для автолюбителей тарифы несколько увеличатся.

Старые запчасти могут разрешить использовать при ремонте машин по ОСАГО


Один из руководителей Российского союза автостраховщиков, решение по поводу возможности замены запчастей на подержанные комплектующие связано с тем, что рынок застрахованных машин крайне разнообразен и возможность закупки новых деталей для ряда автомобилей не представляется целесообразным. Станции технического обслуживания в связи с необходимостью совершить оперативный ремонт застрахованных автомобилей терпят серьезные убытки в связи с требованиям покупать только новые комплектующие для техники.

 
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Авто
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:40
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