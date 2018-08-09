Renault за 7 месяцев 2018 года увеличила продажи в РФ на 13 процентов

В целом с начала 2018 года продажи автомобильного бренда Renault увеличились на 14 процентов, в целом составив более 81 тысяч проданных машин. Компания, предлагающая преимущественно бюджетные модели, постепенно увеличивает процентную долю на отечественном рынке, тогда как на данный момент Renault завоевывает около 8,2 процентов российского объема продаж.К настоящему времени самой востребованной моделью у российских покупателей занимает модель кроссовера Duster, который в прошлом месяце приобрели порядка 3 тысяч покупателей. Но и здесь прослеживается некоторое падение рынка, так как годом ранее этот автомобиль продавался в количестве на 4 процента больше, чем сейчас. Вторую строчку по степени популярности у россиян занимает другой кроссовер 036 автомобилистов, что на 4% меньше, чем в прошлом году. На второй строке располагается Sandero, проданный более, чем в 2,8 тысяч единиц. Замыкает тройку лидеров крайне удачная и востребованная модель седана Logan. В дальнейшем ситуацией с потерей продаж может измениться, так как бюджетные машины постепенно приобретают огромный интерес у клиентов.