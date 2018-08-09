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После косметологических процедур Александра Черно стала копией Егора Холявина

Последние несколько месяцев участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно активно занимается своим преображением. Она ходит на тренировки, практикуется в танцах, учится правильно питаться, прислушивается к рекомендациям стилистов и вырабатывает грациозную походку.

А на днях девушка и вовсе решилась лечь под нож пластического хирурга, дабы тот сделал абдоминопластику, липосакцию и увеличил грудь до 4 размера. Однако зрители реалити-шоу всячески пытаются отговорить Сашу от этой затеи.

После косметологических процедур Александра Черно стала копией Егора Холявина

Все дело в том, что она уже побывала на приеме у косметолога, который омолодил ее лицо, убрал второй подбородок, сделал контурирование и увеличил губы. Причем результат всего этого оказался весьма плачевный, ведь Черно стала похожа на экс-участника телестройки Егора Холявина.

Стоит отметить, что у ребят действительно много общего. Оба они пришли в периметр не в самой лучшей форме, а после принялись худеть. Оба зачастили на процедуры к косметологу, а теперь, если Саша действительно согласится на пластические операции, то и в этом они будут похожи.

После косметологических процедур Александра Черно стала копией Егора Холявина

В Сети даже появился коллаж, состоящий из фотографий Черно и Холявина, на которых действительно прослеживается некоторое сходство во внешности.

«Как похожи, прямо брат и сестра!», «Саше стараться и стараться еще. Хотя Егорушка сам-то не старался, все режет себя и кроит… И эта тоже начала», - отреагировали на коллаж пользователи.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:17
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