В Госдепе США разъяснили ситуацию с санкциями против «Аэрофлота»

Представитель госдепа пояснил: «Если кто-либо из «Аэрофлота» обратится за лицензией на поставку товаров, которые попадают под контроль, тогда, я думаю, это попадет под презумпцию отказа».

Представитель заявил, что Вашингтон не намерен вводить санкции против авиакомпании «Аэрофлот», но ограничительные меры будут приняты и они затронут поставки оборудования и товаров двойного назначения.Представитель также отметил, что в настоящее время нет точных данных относительно ограничительных мер для «Аэрофлота». Но окончательное решение США будет зависеть от потребностей американских товарах двойного назначения.Накануне Вашингтон заявил о новых санкциях против Российской Федерации. По данным зарубежных СМИ, первый пакет санкций предполагает запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения, а также другие ограничения. Второй пакет предполагает блокирование долларовых расчетов банков России и запрет на осуществление операций с новым госдолгом Российской Федерации для резидентов США.