В Госдепе США разъяснили ситуацию с санкциями против «Аэрофлота»
Новые санкции США против Российской Федерации могут затронуть, в части поставок продукции двойного назначения, авиакомпанию «Аэрофлот». Об этом сообщил представитель госдепартамента США.
Представитель заявил, что Вашингтон не намерен вводить санкции против авиакомпании «Аэрофлот», но ограничительные меры будут приняты и они затронут поставки оборудования и товаров двойного назначения.
Представитель также отметил, что в настоящее время нет точных данных относительно ограничительных мер для «Аэрофлота». Но окончательное решение США будет зависеть от потребностей американских товарах двойного назначения.
Накануне Вашингтон заявил о новых санкциях против Российской Федерации. По данным зарубежных СМИ, первый пакет санкций предполагает запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения, а также другие ограничения. Второй пакет предполагает блокирование долларовых расчетов банков России и запрет на осуществление операций с новым госдолгом Российской Федерации для резидентов США.
Представитель заявил, что Вашингтон не намерен вводить санкции против авиакомпании «Аэрофлот», но ограничительные меры будут приняты и они затронут поставки оборудования и товаров двойного назначения.
Представитель госдепа пояснил: «Если кто-либо из «Аэрофлота» обратится за лицензией на поставку товаров, которые попадают под контроль, тогда, я думаю, это попадет под презумпцию отказа».
Представитель также отметил, что в настоящее время нет точных данных относительно ограничительных мер для «Аэрофлота». Но окончательное решение США будет зависеть от потребностей американских товарах двойного назначения.
Накануне Вашингтон заявил о новых санкциях против Российской Федерации. По данным зарубежных СМИ, первый пакет санкций предполагает запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения, а также другие ограничения. Второй пакет предполагает блокирование долларовых расчетов банков России и запрет на осуществление операций с новым госдолгом Российской Федерации для резидентов США.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 00:00