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Названы самые популярные автомобильные бренды с «автоматом» в России

Аналитическим агентством «Автостат» проведена работа по составлению рейтинга наиболее востребованных автомобильных брендов с автоматической трансмиссией.

Как выяснилось по результатам исследования, наибольшим спросом у отечественных автолюбителей пользуются модели южнокорейской компании KIA. Именно этот бренд смог продать в 2018 году порядка 87 тысяч экземпляров моделей с автоматической коробкой передач. Также следует учесть, что всего за первую половину текущего года на автомобильном рынке РФ продали более 440 тысяч новых машин, особенностью которых является наличие автоматической трансмиссии. Также в числе наиболее успешных брендов по числу проданных моделей «на автомате» значится Hyundai с показателем в 44 тысячи проданной техники.

Названы самые популярные автомобильные бренды с «автоматом» в России


Замыкает тройку лидеров японская марка Toyota, несколько уступившая, однако сумевшая реализовать порядка 42 тысяч автомобилей на АКПП. Также значатся в списке самых востребованных марок с машинами на автомате, такие бренды, как Skoda и BMW, чьи модели оказались привлекательными для российских покупателей. В целом, спрос на автомобили с автоматической трансмиссии неумолимо растет по всему миру ввиду удобства эксплуатации и более совершенного механизма.

 
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Авто
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 20:20
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