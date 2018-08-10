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Россияне потратили на новые машины более 1 трлн рублей

Экспертам удалось установить приблизительную сумму, которые тратят граждане России на покупку новых автомобилей за период с начала 2018 года. По информации «Автостат», россияне в среднем потратили примерно 1 триллион 94 миллиарда рублей на обновление автотранспорта. Следует отметить, что за аналогичный промежуток прошлого года эта сумма была на 23 процента меньше.

Кроме того, более 90 процентов от потраченных средств на покупку новых автомобилей приходится именно на иностранные модели, что составляет около 990 миллиардов рублей, тогда как лишь 10 процентов потрачено на покупку новых автомобилей отечественного производства. Также экспертам в ходе проведенного анализа рынка удалось установить, что наибольшим спросом у россиян пользовались корейские модели Kia с прибавкой спроса на 45 процентов. Второе место заняли японские машины от Toyota с приростом в 15 процентов, а третье место у отечественного автомобильного гиганта «Lada» с приростом в 30 процентов.

Россияне потратили на новые машины более 1 трлн рублей


Несмотря на то, что еще совсем недавно аналитики прогнозировали некоторое падение спроса на покупку автомобилей из магазина, однако реальная ситуация демонстрирует более позитивную динамику развития, полностью удовлетворяющую интересы автопроизводителей.

 
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Авто
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 03:00
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