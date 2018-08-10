Россияне потратили на новые машины более 1 трлн рублей

Кроме того, более 90 процентов от потраченных средств на покупку новых автомобилей приходится именно на иностранные модели, что составляет около 990 миллиардов рублей, тогда как лишь 10 процентов потрачено на покупку новых автомобилей отечественного производства. Также экспертам в ходе проведенного анализа рынка удалось установить, что наибольшим спросом у россиян пользовались корейские модели Kia с прибавкой спроса на 45 процентов. Второе место заняли японские машины от Toyota с приростом в 15 процентов, а третье место у отечественного автомобильного гиганта «Lada» с приростом в 30 процентов.Несмотря на то, что еще совсем недавно аналитики прогнозировали некоторое падение спроса на покупку автомобилей из магазина, однако реальная ситуация демонстрирует более позитивную динамику развития, полностью удовлетворяющую интересы автопроизводителей.