Британским беспилотником Zephyr установлен новый мировой рекорд

Точный зафиксированный показатель - 25 дней 23 часа 57 минут, который и стал наилучшим на сегодняшний день. Испытательные полеты проходили при поддержке военных сил Великобритании, которыми было организовано и частичное финансирование. В намерениях английских властей, первыми начать использование беспилотника.Разработкой сверхлегкого беспилотного летательного аппарата Zephyr, занималась оборонная компания из Великобритании - QinetiQ. Инженеры снабдили модель двумя электромоторами, которые автономно берут энергию от солнечных батарей. Цель создания дрона - наблюдение за территорией планеты. При этом исследуется атмосфера, собирается самая достоверная и актуальная информация не зависимо от типа местности, с учетом высокого уровня детализации.После некоторой модернизации, новая версия дрона обрела вес 75 кг, при размахе крыльев в 25 метров. Доступная к перемещению масса груза, в 5 раз превышает массу самого аппарата. Помимо прочего, поднимается он на высоту, равную 21500 метров, теоретическое время беспосадочного перелета - до 45 дней.