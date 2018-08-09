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Британским беспилотником Zephyr установлен новый мировой рекорд

Новый мировой рекорд установлен специалистами французской авиастроительной компанией Airbus. В ходе проведения успешных испытаний новой модели британского военного беспилотника - Zephyr S, ему удалось почти 26 суток без посадки кружить в небе.

Точный зафиксированный показатель - 25 дней 23 часа 57 минут, который и стал наилучшим на сегодняшний день. Испытательные полеты проходили при поддержке военных сил Великобритании, которыми было организовано и частичное финансирование. В намерениях английских властей, первыми начать использование беспилотника.
Британским беспилотником Zephyr установлен новый мировой рекорд


Разработкой сверхлегкого беспилотного летательного аппарата Zephyr, занималась оборонная компания из Великобритании - QinetiQ. Инженеры снабдили модель двумя электромоторами, которые автономно берут энергию от солнечных батарей. Цель создания дрона - наблюдение за территорией планеты. При этом исследуется атмосфера, собирается самая достоверная и актуальная информация не зависимо от типа местности, с учетом высокого уровня детализации.

После некоторой модернизации, новая версия дрона обрела вес 75 кг, при размахе крыльев в 25 метров. Доступная к перемещению масса груза, в 5 раз превышает массу самого аппарата. Помимо прочего, поднимается он на высоту, равную 21500 метров, теоретическое время беспосадочного перелета - до 45 дней.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Вчера, 23:45
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