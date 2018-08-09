АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

Apple Watch Series 3 поступили в продажу по сниженной цене

Актуальная модель смарт-часов Apple Watch Series, несмотря на высокую степень популярности, теперь появились в магазинах по более доступной цене. В частности, речь идет о известных торговых площадках B & H Photo Video и Best Buy.

Таким образом, желающие воспользоваться выгодным предложением должны уже сейчас совершить покупку, так как количество доступных моделей ограничено. Вместе с тем, важно отметить, что в магазинах Best Buy на самом деле под видом новых Apple Watch Series 3 продаются отремонтированные экземпляров популярных гаджетов. Однако тут же сообщается, что данная продукция полностью сертифицирована, а потому по внешнему виду и работоспособности не отличается от оригинальных брендовых смарт-часов. Более того, на ранее использованные гаджеты распространяется гарантия сроком на 3 месяца.

Apple Watch Series 3 поступили в продажу по сниженной цене


В свою очередь, покупатель может уже сейчас обзавестись Apple Watch Series 3 с ремешком 38 мм со скидкой порядка 20 процентов, получая гаджет всего за 319 долларов. Что касается модификации с 42-мм ремешком, то она обойдется всего в 343 долларов, тогда как первоначально покупателям приходилось оплачивать ценник в размере 429 долларов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 17:37
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова жалуется
По мнению Иосифа Оганесяна, Илья Яббаров сам
Renault за 7 месяцев 2018 года увеличила продажи
Старые запчасти могут разрешить использовать при
BMW 3-й серии GT может исчезнуть с рынка в 2020
Дима Билан похвастался фанатам необычным
Актриса сериала «Счастливы вместе» Мария
Очки дополнительной реальности от Magic Leap
После косметологических процедур Александра Черно
Асмус и Харламов отдыхают в компании Преснякова и
Беременная Диана Крюгер вместе с Норманом Ридусом
В Петербурге драка в СИЗО окончилась больницей
Егор Крид хочет остаться жить в Италии
Apple Watch Series 3 поступили в продажу по
Экс-участницу «Дома-2» Ивану Дилову депортировали
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Александра Шева
Новый кроссовер от Geely получил имя Binyue
Ученые рассматривают два пути заселения первыми
Oppo R15 Neo получил большой экран и емкий
Илья Яббаров окончательно испортил отношения с
Умерла актриса из «Вечного зова» Тамара Дегтярева
Александр Васильев раскритиковал наряд Татьяны
В Таиланде нашли тело погибшего россиянина
Лариса Гузеева опубликовала редкое совместное
Россиянин, покусавший росгвардейца, получил два
Анастасия Квитко показала полуобнаженные снимки
Ольгу Рапунцель обвинили в попытке «впарить»
Ольга Жарикова встретила Александра Гобозова в
Анастасия Волочкова обиделась на своих
Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за
Просмотреть все новости