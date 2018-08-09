Apple Watch Series 3 поступили в продажу по сниженной цене

Таким образом, желающие воспользоваться выгодным предложением должны уже сейчас совершить покупку, так как количество доступных моделей ограничено. Вместе с тем, важно отметить, что в магазинах Best Buy на самом деле под видом новых Apple Watch Series 3 продаются отремонтированные экземпляров популярных гаджетов. Однако тут же сообщается, что данная продукция полностью сертифицирована, а потому по внешнему виду и работоспособности не отличается от оригинальных брендовых смарт-часов. Более того, на ранее использованные гаджеты распространяется гарантия сроком на 3 месяца.В свою очередь, покупатель может уже сейчас обзавестись Apple Watch Series 3 с ремешком 38 мм со скидкой порядка 20 процентов, получая гаджет всего за 319 долларов. Что касается модификации с 42-мм ремешком, то она обойдется всего в 343 долларов, тогда как первоначально покупателям приходилось оплачивать ценник в размере 429 долларов.