Беременная Диана Крюгер вместе с Норманом Ридусом купили дом

Приобретая дом, 42-летняя Диана Крюгер не стала экономить. Актриса купила в престижном районе старинный особняк, построенный в 19 веке, выложив около 12 миллионов долларов. В доме имеется 5 спален, 4 ванных комнаты и крытая терраса. Одну из спален знаменитость собирается превратить в детскую комнату для своего будущего малыша.Крюгер и Ридус не стали затягивать с приобретением жилья потому, что они хочет успеть обустроить дом до рождения ребенка, который через несколько месяцев появится на свет. О том, что Диана находится в положении, заговорили в мае, после того, как она вместе с Норманом посетила Каннский кинофестиваль, надев весьма свободный наряд, что для нее не свойственно.С отцом своего будущего ребенка актриса начала отношения в 2016 году. Как утверждали ранее, роман Крюгер и Ридуса начался еще до того, как Диана после 10 лет отношений рассталась с актером Джошуа Джексоном.Отметим, что Крюгер предстоит стать мамой в первые, а вот у Ридуса уже есть 18-летний сын Мингус от модели Хелены Кристинсен.