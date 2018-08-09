АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

Беременная Диана Крюгер вместе с Норманом Ридусом купили дом

Беременная Диана Крюгер купила новый дом в Нью-Йорке. Эта недвижимость стала совместной собственностью актрисы и 49-летнего актера Нормана Ридуса.

Беременная Диана Крюгер вместе с Норманом Ридусом купили дом

Приобретая дом, 42-летняя Диана Крюгер не стала экономить. Актриса купила в престижном районе старинный особняк, построенный в 19 веке, выложив около 12 миллионов долларов. В доме имеется 5 спален, 4 ванных комнаты и крытая терраса. Одну из спален знаменитость собирается превратить в детскую комнату для своего будущего малыша.

Крюгер и Ридус не стали затягивать с приобретением жилья потому, что они хочет успеть обустроить дом до рождения ребенка, который через несколько месяцев появится на свет. О том, что Диана находится в положении, заговорили в мае, после того, как она вместе с Норманом посетила Каннский кинофестиваль, надев весьма свободный наряд, что для нее не свойственно.

С отцом своего будущего ребенка актриса начала отношения в 2016 году. Как утверждали ранее, роман Крюгер и Ридуса начался еще до того, как Диана после 10 лет отношений рассталась с актером Джошуа Джексоном.

Беременная Диана Крюгер вместе с Норманом Ридусом купили дом

Отметим, что Крюгер предстоит стать мамой в первые, а вот у Ридуса уже есть 18-летний сын Мингус от модели Хелены Кристинсен.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова жалуется
По мнению Иосифа Оганесяна, Илья Яббаров сам
Renault за 7 месяцев 2018 года увеличила продажи
Старые запчасти могут разрешить использовать при
BMW 3-й серии GT может исчезнуть с рынка в 2020
Дима Билан похвастался фанатам необычным
Актриса сериала «Счастливы вместе» Мария
Очки дополнительной реальности от Magic Leap
После косметологических процедур Александра Черно
Асмус и Харламов отдыхают в компании Преснякова и
Беременная Диана Крюгер вместе с Норманом Ридусом
В Петербурге драка в СИЗО окончилась больницей
Егор Крид хочет остаться жить в Италии
Apple Watch Series 3 поступили в продажу по
Экс-участницу «Дома-2» Ивану Дилову депортировали
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Александра Шева
Новый кроссовер от Geely получил имя Binyue
Ученые рассматривают два пути заселения первыми
Oppo R15 Neo получил большой экран и емкий
Илья Яббаров окончательно испортил отношения с
Умерла актриса из «Вечного зова» Тамара Дегтярева
Александр Васильев раскритиковал наряд Татьяны
В Таиланде нашли тело погибшего россиянина
Лариса Гузеева опубликовала редкое совместное
Россиянин, покусавший росгвардейца, получил два
Анастасия Квитко показала полуобнаженные снимки
Ольгу Рапунцель обвинили в попытке «впарить»
Ольга Жарикова встретила Александра Гобозова в
Анастасия Волочкова обиделась на своих
Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за
Просмотреть все новости