Экс-участницу «Дома-2» Ивану Дилову депортировали из России

Молодая болгарка отправилась к себе на родину, о чем стало известно из ее публикаций в социальных сетях. В аэропорту Москвы Дилову провожал Штрих, с которым они еще очень недавно ссорились. До этого парень открыто заявлял, что надеется об окончательной депортации Иваны в ее родную страну.Из-за частых ссор и проблемных отношений, пользователи были уверены, что больше никогда не увидят молодых людей вместе – одна из последних стычек была на почве алкоголя, когда Андрей заявил о нежелании видеть девушку. Но теперь, как призналась Дилова, конфликт улажен.Что касается ее скорого отлета, то причина скрылась за документами. Девушка рассказала, что она делала визу всего на три месяца, поэтому придется покинуть Россию и поехать домой, дабы продлить сроки пребывания.