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Экс-участницу «Дома-2» Ивану Дилову депортировали из России

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ивана Дилова покинула Россию и была вынуждена вернуться в Болгарию. Но не это событие вызвало массовый интерес со стороны пользователей, ведь в аэропорту ее провожал экс-бойфренд Андрей Денисов, с которым до этого она сильно поссорилась.

Молодая болгарка отправилась к себе на родину, о чем стало известно из ее публикаций в социальных сетях. В аэропорту Москвы Дилову провожал Штрих, с которым они еще очень недавно ссорились. До этого парень открыто заявлял, что надеется об окончательной депортации Иваны в ее родную страну.

Экс-участницу «Дома-2» Ивану Дилову депортировали из России

Из-за частых ссор и проблемных отношений, пользователи были уверены, что больше никогда не увидят молодых людей вместе – одна из последних стычек была на почве алкоголя, когда Андрей заявил о нежелании видеть девушку. Но теперь, как призналась Дилова, конфликт улажен.

Что касается ее скорого отлета, то причина скрылась за документами. Девушка рассказала, что она делала визу всего на три месяца, поэтому придется покинуть Россию и поехать домой, дабы продлить сроки пребывания.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:33
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