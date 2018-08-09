Экс-участница телепроекта «Дом-2» Александра Шева устроилась администратором в салон красоты

Публикация от Александра Шевченко (@aleksandra_sheva) 8 Авг 2018 в 5:45 PDT

В последние дни Stories и фотографии в ленте Александры Шевы демонстрируют то, как сильно преобразилась экс-участница. После пластической хирургии, где Саша убирала последствия возраста и подтягивала лицо, она обратилась к косметологу, изменив прическу. И многим такие перемены пришлись по душе, в этом можно убедиться, прочитав комментарии ее фолловеров под постами.Кроме того, Шева решила изменить свою жизнь и отправиться на полноценную работу. Так, ее с удовольствием взяли администратором в салон красоты и девушка осталась очень довольна своей новой должностью. По ее словам, она достаточное количество времени провела на «Доме-2», поэтому может позволить себе начать жизнь сначала и жить как полноценный человек за периметром.Отметим, что после того, как она покинула Поляну, Саша сошлась с Араем Чобаняном и стала жить в Москве.