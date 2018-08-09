Экс-участница телепроекта «Дом-2» Александра Шева устроилась администратором в салон красоты
Бывшая скандальная участница телепроекта «Дом-2» Александра Шева взялась за себя и кардинально изменилась, о чем можно свидетельствовать по фотографиям, публикуемым девушкой в Instagram. Она воспользовалась услугами пластических хирургов, а после прошла курс косметолога.
В последние дни Stories и фотографии в ленте Александры Шевы демонстрируют то, как сильно преобразилась экс-участница. После пластической хирургии, где Саша убирала последствия возраста и подтягивала лицо, она обратилась к косметологу, изменив прическу. И многим такие перемены пришлись по душе, в этом можно убедиться, прочитав комментарии ее фолловеров под постами.
Кроме того, Шева решила изменить свою жизнь и отправиться на полноценную работу. Так, ее с удовольствием взяли администратором в салон красоты и девушка осталась очень довольна своей новой должностью. По ее словам, она достаточное количество времени провела на «Доме-2», поэтому может позволить себе начать жизнь сначала и жить как полноценный человек за периметром.
Отметим, что после того, как она покинула Поляну, Саша сошлась с Араем Чобаняном и стала жить в Москве.
В последние дни Stories и фотографии в ленте Александры Шевы демонстрируют то, как сильно преобразилась экс-участница. После пластической хирургии, где Саша убирала последствия возраста и подтягивала лицо, она обратилась к косметологу, изменив прическу. И многим такие перемены пришлись по душе, в этом можно убедиться, прочитав комментарии ее фолловеров под постами.
Кроме того, Шева решила изменить свою жизнь и отправиться на полноценную работу. Так, ее с удовольствием взяли администратором в салон красоты и девушка осталась очень довольна своей новой должностью. По ее словам, она достаточное количество времени провела на «Доме-2», поэтому может позволить себе начать жизнь сначала и жить как полноценный человек за периметром.
Отметим, что после того, как она покинула Поляну, Саша сошлась с Араем Чобаняном и стала жить в Москве.