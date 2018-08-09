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Peugeot показала обновленный седан 408 на официальных фото

Обновленная версия Peugeot 408 появится уже к концу августа, тогда как разработчики серьезно потрудились над обновлением дизайна кузова нового «француза». Вместе с тем, китайские покупатели уже могут готовиться к ближайшим продажам обновленной модели.

Однако следует отметить, что разработчики пока не планируют расширять рынок реализации новой Peugeot 408, рассчитывая исключительно на покупателей в Поднебесной. Очень важно понимать, что для китайских клиентов внешность получилась довольно уникальной – другая форма капота, новые бамперы, индивидуальная версия решетки радиатора, а также некоторые другие внешние отличия. Не исключено, что более уникальная модификация Peugeot 408 сможет привлечь не малую часть клиентов, которые уже сейчас интересуются новинкой французского концерна.

Peugeot показала обновленный седан 408 на официальных фото


Если внешний вид имеет целый комплекс обновлений, то в салоне ожидать серьезных перемен не придется. По техническим особенностям можно выделить наличие модификации с 1,8-литровым бензиновым двигателем, выдающим 139 л.с. Также покупатели смогут подобрать версии с 1,6 литровым и 1,2-литровыми силовыми агрегатами мощностью до 167 л.с. Однако не стоит расстраиваться поклонникам бренда из других стран, так как новинки Peugeot в скором времени появятся и в рамках других обновленных моделей.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 23:30
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