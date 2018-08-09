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Илья Яббаров окончательно испортил отношения с Татьяной Владимировной

Последние несколько дней отношения между мамой участницы телепроекта «Дом-2» и ее бывшим возлюбленным Ильей Яббаровым достигли точки кипения.

Женщина, которая раньше призывала свою младшую дочь одуматься, не рубить с плеча и дать молодому человеку еще один шанс, сейчас полностью приняла ее сторону. Она хоть и не говорит в открытую, чтобы Алена не мирилась с Ильей, но и уговаривать ее помириться с ним тоже перестала.

Илья Яббаров окончательно испортил отношения с Татьяной Владимировной

Разобраться во всем и помирить возможных родственников решил Влад Кадони. Он пригласил Татьяну Владимировну и Яббарова на тет, однако нормально разговора между ними не сложилось.

Мама Алены начала вести себя очень вызывающе, пытаясь доказать свою правоту, однако и молодой человек не спешил уважительно относиться к будущей теще. В итоге та не выдержала хамства и тех обвинений, что ей предъявлял Илья, а потому она покинула тет.

Стоит отметить, что сама Савкина приняла решение больше не вестись на провокации, не устраивать скандалов и истерик, дабы не ставить под угрозу состояние здоровья будущего малыша.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:17
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