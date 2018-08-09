Илья Яббаров окончательно испортил отношения с Татьяной Владимировной

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 8 Авг 2018 в 1:08 PDT

Женщина, которая раньше призывала свою младшую дочь одуматься, не рубить с плеча и дать молодому человеку еще один шанс, сейчас полностью приняла ее сторону. Она хоть и не говорит в открытую, чтобы Алена не мирилась с Ильей, но и уговаривать ее помириться с ним тоже перестала.Разобраться во всем и помирить возможных родственников решил Влад Кадони. Он пригласил Татьяну Владимировну и Яббарова на тет, однако нормально разговора между ними не сложилось.Мама Алены начала вести себя очень вызывающе, пытаясь доказать свою правоту, однако и молодой человек не спешил уважительно относиться к будущей теще. В итоге та не выдержала хамства и тех обвинений, что ей предъявлял Илья, а потому она покинула тет.Стоит отметить, что сама Савкина приняла решение больше не вестись на провокации, не устраивать скандалов и истерик, дабы не ставить под угрозу состояние здоровья будущего малыша.