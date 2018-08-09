Умерла актриса из «Вечного зова» Тамара Дегтярева

Столь трагическую новость официально озвучили в руководстве театра, который долгие годы формировал навыки невероятного таланта. Коллеги Тамары Дегтяревой крайне огорчены произошедшим, а также выражают скорбь близким и родным актрисы. Несмотря на то, что звезде фильма «Вечный зов» удавалось длительное время вести активную борьбу со сложным заболеванием, однако добиться полного выздоровления так и не удалось. В скором времени родственники Тамары Дегтяревой озвучат дату и время проведения церемонии прощания с легендарной актрисой.Около 50 лет Дегтярева трудилась во благо родного театра «Современник», параллельно с этим активно принимая участие в съемках кинофильмов. Именно после картины «Вечный зов» с роль Агаты Савельевой актриса смогла завоевать сердца миллионов советских зрителей. Кроме того, уже к 1979 году Тамара Дегтярева также стала лауреатом Госпремии СССР, а уже в 2005 году получила звание народной артистки Российской Федерации.