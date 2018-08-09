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Александр Васильев раскритиковал наряд Татьяны Навки на «Жаре»

Известный российский эксперт по вопросам моды Александр Васильев подверг жесткой критике наряд Татьяны Навки на фестивале «Жара» в Баку. Фигуристка и супруга Дмитрия Пескова выбрала не самый лучший образ, разочарованно заявил он.

Александр Васильев раскритиковал наряд Татьяны Навки на «Жаре»

Александр Васильев припомнил, как он когда-то встречался с Татьяной Навкой и был поражен стройностью ее талии. Но платье, в котором она появилась на «Жаре», спортсменка выглядит полной и неуклюжей.

Он обратил внимание на поясную сумочку, которая в последнее время считается «писком моды». Но по мнению авторитетного эксперта, эта вещь не подходит никому, включая и Татьяну Навку.

Александр Васильев раскритиковал наряд Татьяны Навки на «Жаре»

Александр Васильев принялся иронизировать, что подобные сумки носили на поясе в 90-х годах с целью избежать ограбления и сохранить свои деньги. А сейчас гламурные модели такого товара активно выпускаются ведущими мировыми брендами, недоумевающе пожимает плечами мэтр.

Он выразил твердое убеждение, что от сумки нужно было отказаться, так как и от золотого шнурка на груди.

Но сама Татьяна Навка, похоже, с этим мнением не согласна. Она выложила в Instagram небольшой ролик, демонстрируя свое платье и хорошее настроение, чем немало восхитила публику.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:07
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