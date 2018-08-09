АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

Планшет Alldocube с поддержкой Project Treble оценили в $219

В Сети появилась информация о цене на планшет Alldocube, имеющий поддержку Project Treble. Устройство в продаже появится в октябре.

Планшет Alldocube с поддержкой Project Treble оценили в $219


Компания Alldocube анонсировала цену на планшет версии Alldocube X. Его можно будет купить за 219 долларов. Первые счастливчики, которые закажут модель с поддержкой Project Treble, получат новинку за 199 долларов. В случае покупки сразу 2-ух таких планшетов пользователям предоставляется возможность сэкономить 22% о суммы гаджетов, оцененных в данном случае в 419 долларов. В случае покупки пяти Alldocube X, пользователям придётся выложить 1 029 долларов. В таком случае скидка составит 23%. Стоит напомнить, что планшет оснащается оперативной памятью на 4 Гб, встроенной памятью на 64 Гб, AMOLED-экраном (2560х1600; 10,5 дюйма).

Alldocube X работает на базе MediaTek MT8176. Планшеты с завода будут поставляться с операционной системой Android 8.1, имеющей возможность последующего обновления.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Peugeot показала обновленный седан 408 на
Планшет Alldocube с поддержкой Project Treble
Названа причина смерти режиссера Дмитрия
В Японии продаются свадебные наряды в стиле
Samsung планирует первой выпустить смартфоны со
В Сети обсуждают отдых Леонардо Ди Каприо с
Компания Xiaomi выпустила бюджетную гарнитуру с
Экстрасенс Мэрилин Керро рассказала, почему
Смартфон Huawei Honor View 10 получит версию с 8
Harley-Davidson изобрела систему автоторможения
В США над бейсбольным полем увидели таинственных
Поиск ошибочно запущенной ракеты НАТО осложняется
В Китае разрабатывают «умные очки» смешанной
Жертву загадочного убийства 1974 года нашли в
Голая Катя Варнава рассказала подписчикам о
Марина Кравец заверила, что эмоций в шоу «Замуж
Qualcomm представила Snapdragon 670 с флагманским
Диетологи опровергли несколько популярных мифов о
Названы самые популярные автомобильные бренды с
Геохимики определили причины возникновения
Ученые впервые нашли камень старше Земли
Ученые указали на влияние покроя мужского белья
СМИ: Константина Меладзе задержали на украинской
Анна Бузова открыла собственный магазин обуви в
Самый быстрый Porsche Cayman GT4 превратили в
Дарья Пынзарь боится водить машину
Екатерина Вилкова спровоцировала слухи о третьей
Ferrari готовит новый суперкар F176
Участник «Дома-2» Иосиф Оганесян заявил о желании
Анастасия Задорожная посетила пластического
Просмотреть все новости