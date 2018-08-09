Планшет Alldocube с поддержкой Project Treble оценили в $219

Компания Alldocube анонсировала цену на планшет версии Alldocube X. Его можно будет купить за 219 долларов. Первые счастливчики, которые закажут модель с поддержкой Project Treble, получат новинку за 199 долларов. В случае покупки сразу 2-ух таких планшетов пользователям предоставляется возможность сэкономить 22% о суммы гаджетов, оцененных в данном случае в 419 долларов. В случае покупки пяти Alldocube X, пользователям придётся выложить 1 029 долларов. В таком случае скидка составит 23%. Стоит напомнить, что планшет оснащается оперативной памятью на 4 Гб, встроенной памятью на 64 Гб, AMOLED-экраном (2560х1600; 10,5 дюйма).Alldocube X работает на базе MediaTek MT8176. Планшеты с завода будут поставляться с операционной системой Android 8.1, имеющей возможность последующего обновления.