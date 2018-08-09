В Японии продаются свадебные наряды в стиле диснеевских принцесс

Как сообщает таблоид The Sun, в общей сложности было выпущено 14 нарядов, каждый из которых стоит порядка 3,6 тысячи долларов. Девушки-модели, позирующие в этих платьях, выглядят настоящими героинями из любимых сказок.Также в продаже имеются мужские смокинги стоимостью около 900 долларов, которые помогут эффектно дополнить праздничную церемонию. В таких нарядах можно устроить тематическое бракосочетание, когда жених и невеста вместе с гостями окунаются в атмосферу сказки.Все эти вещи могут быть задействованы и в ролевых играх, которые в Японии так популярны в последнее время. Считается, что такие события оставляют после себя хорошую память.