В Японии продаются свадебные наряды в стиле диснеевских принцесс
К радости девушек всего мира, обожающих мультфильмы студии Disney, японская компания Kuraudia Co выпустила в свет коллекцию свадебных и вечерних платьев. Наряды модной марки представляют собой копии платьев диснеевских принцесс Рапунцель, Авроры, Бэль, Ариэль, Белоснежки и Золушки.
Как сообщает таблоид The Sun, в общей сложности было выпущено 14 нарядов, каждый из которых стоит порядка 3,6 тысячи долларов. Девушки-модели, позирующие в этих платьях, выглядят настоящими героинями из любимых сказок.
Также в продаже имеются мужские смокинги стоимостью около 900 долларов, которые помогут эффектно дополнить праздничную церемонию. В таких нарядах можно устроить тематическое бракосочетание, когда жених и невеста вместе с гостями окунаются в атмосферу сказки.
Все эти вещи могут быть задействованы и в ролевых играх, которые в Японии так популярны в последнее время. Считается, что такие события оставляют после себя хорошую память.
Как сообщает таблоид The Sun, в общей сложности было выпущено 14 нарядов, каждый из которых стоит порядка 3,6 тысячи долларов. Девушки-модели, позирующие в этих платьях, выглядят настоящими героинями из любимых сказок.
Также в продаже имеются мужские смокинги стоимостью около 900 долларов, которые помогут эффектно дополнить праздничную церемонию. В таких нарядах можно устроить тематическое бракосочетание, когда жених и невеста вместе с гостями окунаются в атмосферу сказки.
Все эти вещи могут быть задействованы и в ролевых играх, которые в Японии так популярны в последнее время. Считается, что такие события оставляют после себя хорошую память.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 23:00