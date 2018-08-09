Samsung планирует первой выпустить смартфоны со складным экраном

Как свидетельствуют неизвестные информисточники, в модели устройства предусмотрено использование 7-дюймового дисплея. Данные показатели будут превосходить существующие габариты среди самых современных и крупных смартфонов. При этом, по соотношению сторон для складного телефона предусмотрен показатель - 4: 3.Форма смартфона от Samsung позволит складывать его пополам, подобно простому кошельку. Так же, предусмотрено наличие небольшого дополнительного дисплея, который поможет быстро просматривать уведомления и другую полезную информацию.