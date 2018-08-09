АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

Samsung планирует первой выпустить смартфоны со складным экраном

Согласно озвученных планов от южнокорейской компании Samsung, производитель может стать первым, кто выпустит смартфон у которого будет складной экран. Данная разработка позволит обойти Samsung своего основного конкурента, компанию Huawei. При этом презентация устройства пройдет уже в 2019 году. Информация представлена инсайдерами.

Как свидетельствуют неизвестные информисточники, в модели устройства предусмотрено использование 7-дюймового дисплея. Данные показатели будут превосходить существующие габариты среди самых современных и крупных смартфонов. При этом, по соотношению сторон для складного телефона предусмотрен показатель - 4: 3.
Samsung планирует первой выпустить смартфоны со складным экраном


Форма смартфона от Samsung позволит складывать его пополам, подобно простому кошельку. Так же, предусмотрено наличие небольшого дополнительного дисплея, который поможет быстро просматривать уведомления и другую полезную информацию.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Peugeot показала обновленный седан 408 на
Планшет Alldocube с поддержкой Project Treble
Названа причина смерти режиссера Дмитрия
В Японии продаются свадебные наряды в стиле
Samsung планирует первой выпустить смартфоны со
В Сети обсуждают отдых Леонардо Ди Каприо с
Компания Xiaomi выпустила бюджетную гарнитуру с
Экстрасенс Мэрилин Керро рассказала, почему
Смартфон Huawei Honor View 10 получит версию с 8
Harley-Davidson изобрела систему автоторможения
В США над бейсбольным полем увидели таинственных
Поиск ошибочно запущенной ракеты НАТО осложняется
В Китае разрабатывают «умные очки» смешанной
Жертву загадочного убийства 1974 года нашли в
Голая Катя Варнава рассказала подписчикам о
Марина Кравец заверила, что эмоций в шоу «Замуж
Qualcomm представила Snapdragon 670 с флагманским
Диетологи опровергли несколько популярных мифов о
Названы самые популярные автомобильные бренды с
Геохимики определили причины возникновения
Ученые впервые нашли камень старше Земли
Ученые указали на влияние покроя мужского белья
СМИ: Константина Меладзе задержали на украинской
Анна Бузова открыла собственный магазин обуви в
Самый быстрый Porsche Cayman GT4 превратили в
Дарья Пынзарь боится водить машину
Екатерина Вилкова спровоцировала слухи о третьей
Ferrari готовит новый суперкар F176
Участник «Дома-2» Иосиф Оганесян заявил о желании
Анастасия Задорожная посетила пластического
Просмотреть все новости