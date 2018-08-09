Samsung планирует первой выпустить смартфоны со складным экраном
Согласно озвученных планов от южнокорейской компании Samsung, производитель может стать первым, кто выпустит смартфон у которого будет складной экран. Данная разработка позволит обойти Samsung своего основного конкурента, компанию Huawei. При этом презентация устройства пройдет уже в 2019 году. Информация представлена инсайдерами.
Как свидетельствуют неизвестные информисточники, в модели устройства предусмотрено использование 7-дюймового дисплея. Данные показатели будут превосходить существующие габариты среди самых современных и крупных смартфонов. При этом, по соотношению сторон для складного телефона предусмотрен показатель - 4: 3.
Форма смартфона от Samsung позволит складывать его пополам, подобно простому кошельку. Так же, предусмотрено наличие небольшого дополнительного дисплея, который поможет быстро просматривать уведомления и другую полезную информацию.
Как свидетельствуют неизвестные информисточники, в модели устройства предусмотрено использование 7-дюймового дисплея. Данные показатели будут превосходить существующие габариты среди самых современных и крупных смартфонов. При этом, по соотношению сторон для складного телефона предусмотрен показатель - 4: 3.
Форма смартфона от Samsung позволит складывать его пополам, подобно простому кошельку. Так же, предусмотрено наличие небольшого дополнительного дисплея, который поможет быстро просматривать уведомления и другую полезную информацию.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:45