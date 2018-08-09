В Сети обсуждают отдых Леонардо Ди Каприо с Камилой Морроне

На данный момент насыщенные каникулы 43-летнего Леонардо Ди Каприо вместе с 21-летней Камилой Морроне продолжаются. Сейчас знаменитый актер со своей возлюбленной переместился с берега Франции в итальянский Нерано. Как сообщают зарубежные СМИ, там Леонардо и Камила удобно расположилась на яхте звезды «Титаника» и все свое свободное время посвящает плаванию с маской, дыхательной трубкой и ластами.В таком виде Ди Каприо еще не видели. На снимках заметно, как Леонардо помогает Камиле надеть ласты. Пользователи Сети уже успели оценить фотографии актера и Морроне и даже назвали их милыми.Поклонники актера уверены, что он вскоре сыграет свадьбу. Ведь на отдыхе молодые люди находятся вместе с матерью Камилы. Многие пользователи Сети посчитали, что Ди Каприо решил заранее наладить отношения с потенциальной тещей. Теперь фанаты Голливудского актера с нетерпением ждут заявления о помолвки их любимица и модели.