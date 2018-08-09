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В Сети обсуждают отдых Леонардо Ди Каприо с Камилой Морроне

Как известно знаменитый актер Леонардо Ди Каприо на данный момент находится вместе со своей возлюбленной Камилой Морроне на отдыхе. Сейчас в Сети активно распространяются фотографии, на которых видно, как загорает звезда «Титаника» с подружкой.

В Сети обсуждают отдых Леонардо Ди Каприо с Камилой Морроне


На данный момент насыщенные каникулы 43-летнего Леонардо Ди Каприо вместе с 21-летней Камилой Морроне продолжаются. Сейчас знаменитый актер со своей возлюбленной переместился с берега Франции в итальянский Нерано. Как сообщают зарубежные СМИ, там Леонардо и Камила удобно расположилась на яхте звезды «Титаника» и все свое свободное время посвящает плаванию с маской, дыхательной трубкой и ластами.

В таком виде Ди Каприо еще не видели. На снимках заметно, как Леонардо помогает Камиле надеть ласты. Пользователи Сети уже успели оценить фотографии актера и Морроне и даже назвали их милыми.

В Сети обсуждают отдых Леонардо Ди Каприо с Камилой Морроне


Поклонники актера уверены, что он вскоре сыграет свадьбу. Ведь на отдыхе молодые люди находятся вместе с матерью Камилы. Многие пользователи Сети посчитали, что Ди Каприо решил заранее наладить отношения с потенциальной тещей. Теперь фанаты Голливудского актера с нетерпением ждут заявления о помолвки их любимица и модели.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:30
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